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متحدث الجيش الإسرائيلي يتغزل فى عادل إمام ونجيب محفوظ وزويل .. اعرف السبب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:04 م
المتحدث بإسم جبش
المتحدث بإسم جبش الإحتلال
أحمد سيف الدين
نشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، تغريدة يشيد فيها بالممثل المصري عادل إمام، والأديب المصري العالمي نجيب محفوظ والعالم أحمد زويل.

وهاجم المتحدث باسم قوات الاحتلال الصهيونية، الفلسطينيين الذين يحاولون عبور السياج الأمني المفروض حول قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة.

وهاجم ادرعي الفلسطينيين الذين يقومون بعمليات استشهادية ضد جنود الاحتلال ووصفهم بالجبناء.

وخلال التغريدة قال أفيخاي: عادل إمام ونجيب محفوظ وأحمد زويل، هؤلاء هم أبطال العالم العربي. شخصيات صنعت الحياة وأبقت ورائها مسيرة فاخرة. عكس المخربين تمامًا الذين حاولوا عَبَثًا تنفيذ اعتداءات على السياج الأمني مع قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة أو أؤلئك الذين قاموا بإطلاق نار جبان.

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