ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ثمرة واحدة من الكاكا؟

تعتبر الكاكا من الفواكه الصيفية التي يغفل عن تناولها الكثير بموسمها، ويقول المعالج بالطب البديل محسن النادي أن الكاكا هي فاكهة غنية بتركيبها، ففيها كثير من أنواع السكر ( حوالي 15% ) وفيها بروتين ( 0.5-1.5% ) ودهن ( 0.85% ) وهي غنية بالفيتامينات وبالعناصر المعدنية وتتميز بغناها باليود وبوجود الرصاص فيها، إضافة إلى غناها بالجلوكوز والفركتوز وبأنواع المواد الدباغية.



- وفي كل 100 جرام منها 127 كيلوكالوري من الطاقة

تتميز الخرما بطعم لذيذ ولون جذاب.



- ولها فعالية في محاربة البكتيريا في حالات المكورة العنقودية البرتقالية أو الصفراء وإصابة الأمعاء.



تساعد في تخفيف الشعور بالإجهاد والكسل والشد العضلي وتنميل الأصابع والصداع وسقوط الشعر.



- وتستعمل كعلاج عند تلبّك الأمعاء ولمعالجة أمراض المعدة والأمعاء مثل الإلتهابات والديزنتاريا وفي حالات التهاب المثانة

المصحوب بالتبول اللاإرادي، و أمراض الغدة الدرقية، فقر الدم، فرط ضغط الدم، تصلّب شرايين القلب والالتهابات الصدرية.



- وتعتبر الكاكا ضارة لمرضى السكري بسبب غناها بالجلوكوز.



يتم تناول الكاكا عندما تكون ناضجة وإذا كانت غير ناضجة فإنها تترك لمدة يومين أو ثلاث خارج البراد، لكن يجب تناولها قبل انقضاء أسبوع على قطافها.