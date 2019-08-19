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محافظات

إحالة المسئولين بمركز ومدينة أسوان للتحقيق بسبب القمامة والمخلفات.. صور

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:54 ص
إحالة المسئولين بمركز
إحالة المسئولين بمركز ومدينة أسوان ومشروع النظافة للتحقيق
شاذلى عبد الفتاح
قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وأيضًا مشروع النظافة التابع للمحافظة للتحقيق لمحاسبة المتسببين فى إلقاء المخلفات الناتجة من كميات القمامة داخل المدينة، بجانب مخلفات ونفايات أحد المستشفيات داخل نطاق المحطة الوسيطة خلف منطقة المحمودية.

جاء ذلك بعد ضبط المحافظ لسيارتين نقل القمامة ذات الحجم الكبير التابعة لمشروع النظافة، فضلًا عن ضبط سيارة نقل مخلفات تابعة لهذه المستشفى أثناء إلقاء المخلفات، على الرغم من قيام المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة تنفيذ مشروع رفع كفاءة المحطة الوسيطة مما يعتبر إهدارًا للمال العام.

وأثناء الجولة قام اللواء أحمد إبراهيم باستدعاء مدير عام البيئة لضبط الواقعة وتحرير محاضر مخالفة أيضًا للمسئولين بمشروع النظافة والمستشفى لمخالفاتهم الضوابط والإشتراطات البيئية التى تلزم الجميع بتحويل أى مخلفات إلى المدفن الصحى المحكوم بمنطقة العلاقى للحفاظ على البيئة من التلوث.

كما كلف محافظ أسوان إدارة البيئة بتحرير محاضر مخالفة لمصنع كيما القديم لانبعاث أدخنة تسبب أضرار بيئية وصحية بالغة للمواطنين خاصة فى المناطق السكنية المجاورة المصنع وذلك على الرغم من التنبيه والتحذير أكثر من مرة للمسئولين بالشركة والذين قاموا باستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك فى تشغيل المداخن المخالفة للاشتراطات البيئية بأقصى طاقة لها.
إحالة المسئولين بمركز ومدينة أسوان للتحقيق بسبب القمامة والمخلفات.. صور
إحالة المسئولين بمركز ومدينة أسوان للتحقيق بسبب القمامة والمخلفات.. صور
إحالة المسئولين بمركز ومدينة أسوان للتحقيق بسبب القمامة والمخلفات.. صور
إحالة المسئولين بمركز ومدينة أسوان للتحقيق بسبب القمامة والمخلفات.. صور
إحالة المسئولين بمركز ومدينة أسوان للتحقيق بسبب القمامة والمخلفات.. صور

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