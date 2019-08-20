شاهد.. ثور هائج يقتل رجلا في الـ60.. قرونه اخترقت بطنه وساقه

في واحدة من أحدث مسابقات الموت في إسبانيا، وهي مسابقة مصارعة الثيران، فقد أب لـ 3 بنات حياته، بعدما نطحه ثور هائج في الحدث الجماهيري الغريب الذي أقيم في مدينة شيفا بإسبانيا، وفق ما ذكرت صحيفة ""ديلي ميل" البريطانية.



والتقط المصورون، صورًا مروعة للحظات الأخيرة للأب الذي أصيب بإصابات كبيرة من نطح الثور أدت إلى مقتله أثناء هروب الجماهير من الثور الهائج الذي أطلق عليهم.



ولقي فيسنتي اسينسيو مارتينيز (59 عاما) مصرعه، صباح السبت، في بلدة شيفا على بعد حوالي 20 ميلا الى الغرب من فالنسيا.



ويظهر الفيديو كيف حوصر اسينسيو مارتينيز من قبل الثور في مدخل بناية مع مجموعة من أخرى من الرجال، وقتل خلال محاولة الهرب.



وبينما هرب بعض المحاصرين من الثور، تعثر اسينسيو مارتينيز وسقط لينطحه الثور ويدفع بقرونه إلى داخل جسده ويجره على طول الشارع والدماء تسيل منه، وهو ما أودى بحياة الرجل.



وتقول تقارير وسائل الإعلام المحلية ان اسينسيو مارتينيز أصيب في البطن وفي الساق وتوفي في الطريق إلى المستشفى.



وعلى الرغم من المأساة، لم يتم إلغاء الحدث وتم الوقوف دقيقتين، حدادا على روح الرجل.