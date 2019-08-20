ماليا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 20 /8 /2019

تعرف على حظك اليوم الثلاثاء 20-8-2019، تقدمه خبيرة الأبراج ماغى فرح من خلال القراءات العلمية والفلكية توقعات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 ، نتعرف معا علي ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج اليوم 20 أغسطس 2019 وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام المقبلة من أفراح ونجاحات وأحزان، وكيف سيكون حظك اليوم 20 أغسطس 2019 ؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.





وفيما يلي توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 20-8-2019.





برج الجوزاء

برج الجوزاء على الصعيد المهني

لا تتعامل مع امور العمل من خلال من خلال منطلق أنا لا أخطئ أبدًا، يوم مناسب جدًّا لاجراء بعض الاستشارات , وتقبّل النصائح من ذوي الخبرة.





برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المرتبط : كن أكثر انفتاحًا وتفهمًا للحبيب وتقبّل أفكاره. الحياة مشاركة واحترام وتفاهم وعلاقات، كن ذكيًا ولطيفًا , الاعزب : حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر





برج الجوزاء على الصعيد الصحي





نشاط بدني وذهني يسمح لك بتنفيذ المخططات التي سعيت دائمًا لتحقيقها. انتقى وجباتك الأساسية ولا داعى لتناول المياه الغازية و الأكلات التى تحتوى على نسبة كبيرة من الزيوت المهدرجة.









برج السرطان

برج السرطان على الصعيد المهني

مؤشرات إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون لمصلحتك لتحسّن أوضاعك المالية والمهنية , إعمل على تنمية مهاراتك لتتمتع بشخصية لامعة ومشرقة. حاول أن تنجز أعمالك في وقتها المناسب كي لا تقع في فخ التقصير وتلام على ذلك





برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

للاعزب : لا تجازف وتذهب في خيالك إلى البعيد قد يطرق الحب باب قلبك قريبًا.. افسح له المجال ولا تفكر مليًا. للمرتبط : التفاهم بينك و بين شريكك يجعل علاقتكما قوية و مميزة ، حاول أن تحافظ على أسراركما





برج السرطان على الصعيد الصحي

اذر الأزمات، وتجنب تناول الدواء بشكل عشوائى وراقب وزنك أكثر وقاوم الأطعمة المفضلة من حولك. حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية





برج الأسد

برج الأسد على الصعيد المهني

عليك أن تهتم بالصعيد المهنى، اعمل جاهدا على اكتساب طاقة إيجابية . يومك مميز جميل وتحقق الانجازات والأهداف. وتذكر من جد وجد.





برج الأسد على الصعيد العاطفي

على الصعيد الاجتماعي مساندة عائلتك وأصدقائك لك تحثك على متابعة مشاريعك الشخصية , المرتبط : تترك انطباعًا جيدًا لدى الشريك بسبب حسن تصرفك معه , اما بالنسبة للاعزب : يجب أن تخطو خطوات سريعة لتضع هذه العلاقة في إطارها الشرعي المقبول اجتماعيًا والمناسب لك.





برج الأسد على الصعيد الصحي

حالتك المزاجية متقلبة في بعض الاحيان حاول معرفة الاسباب ولا تتجاهلها , الإرهاق والتعب اليومي قد يسبب لك تعبًا فلا تنسى وقت الراحة , إذا كانت صحتك لا تهمك فاعلم أن صحتك تهم من يحبونك، فمن أجلهم عليك أن تهتم بنفسك





برج___العذراء

___برج العذراء على الصعيد المهني

لا تتعامل مع الموضوعات البسيطة على أنها كوارث طبيعية لا يمكن التعامل معها، يزعجك الكثير من الأوضاع في العمل وتسعى إلى تغييرها لكن الصبر هو الحل





برج العذراء على الصعيد العاطفي

الاعزب : حلم جديد يرافق السعادة مع الشريك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة للتقدم في العلاقة خطوات إضافية , المرتبط : تلاحق بعض الافكار والاهداف وربما تتعدّد الاتجاهات، انتبه لكلامك اوقات غضبك





___برج العذراء على الصعيد الصحي

الحاجة إلى تناول بعض الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين وفيتامين سى مثل عصير البرتقال و اللحوم الحمراء، تساعدك بتقوية مناعة جسدك





برج___الميزان

___برج الميزان على الصعيد المهني

عبر عن نفسك بشكل صحيح وتسمع كل المقترحات وتنتهز كل الفرص المتاحة لتحسين وضعك و تطوير عملك فكوكب المهنة يؤهلك لتحسين عملك ولشرح وجهة نظرك والتأثير في محيطك والوصول إلى أفضل النتائج





برج الميزان على الصعيد العاطفي

الاعزب : الحياة جميلة، ولكنها ليست دائمًا كذلك، فلابد أن يتخللها الصعاب حتى تشعر بطعم النجاح، فلا تيأس ودع الأمل يعيش بداخلك. , المرتبط : تحتاج لقضاء وقت أكبر مع الشريك، وكن متسامحًا معه أكثر. وحاول أن تعبر عن حبك و اهتمامك بطرق عدة

___برج الميزان على الصعيد الصحي

ان وجدت نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، ف حاول التخلص من ذلك بأي وسيلة , في المساء الأوضاع هادئة، حاول الاسترخاء





برج___العقرب

___برج العقرب على الصعيد المهني

لا تستخف ببعض التصرفات ولا تؤجل المستحقات أو تتحدى القوانين وتدفع الثمن , جو إيجابي يلائمك واعلم أن عليك أن تكون صاحب ارادة و نفّذ المهام التي عليك ولا تأجيل شيء





برج العقرب على الصعيد العاطفي

المرتبط : لكي تصل الحياة مع شريكك للهدوء و الاستقرار فلا تتردد فى تسوية الامور دائمًا , وتحدث دائمًا مع شريكك بصدق وصراحة كي يُبقي ثقته بك. , الاعزب : لا تشغل بالك بكلام الحاسدين. قد تراهن على لقاء ما، أو تسعى جاهدًا لإتمامه مهما كلّف الثمن، وتفرح بجديد يولد ويغيّر الآفاق





برج العقرب على الصعيد الصحي

لتجنب الآرق ليلًا لا تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين مساءًا , وعليك المحافظة على توازن بين الإسترخاء والنشاط. واذا كنت مدخنًا التدخين يدمر الصحة وإذا كانت صحتك لا تهمك فاهتم بصحة من تحبهم فهم يتضررون أيضًا من تدخينك، فأنت تحرق المال والصحة والعمر.





برج___القوس

___برج القوس على الصعيد المهني

تتمتع بالنشاط وبالثقة الكافية لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق , انسى كل ما فشلت في الحصول عليه، ولكن تذكر جيدًا كيف فشلت في الحصول عليه، لتتعلم من أخطائك.





برج القوس على الصعيد العاطفي

الاعزب : تواجه الأمور بعقل كبير ومتفهم وتضع النقاط على الحروف مع الشريك لاستمرار العلاقة , للمرتبط : عليك ان تحتوي الشريك بطرق عدة بعيدًا عن الروتين والطرق التي اعدتما عليها , عشاء رومانسي , زيارة لصديق , مراسلة وسط النهار جميعها اشياء بسيطة تعطي للعلاقة نوع جديد من الفرح والتنوع

___برج القوس على الصعيد الصحي

لتخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجح دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تنفعل وتثور





قعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 20 اغسطس 2019





الحمل

مهنيًا: يبدأ هذا اليوم بانفراج على الصعيد المهني ويكون واعدًا جدًا، ويحمل إليك خبرًا جيدًا وأحلامًا ولقاءات استثنائية.

عاطفيًا: يوم من التجاذب مع الشريك لتحقيق مكاسب محدّدة، لكن بعض التنازلات يحدّد أفق العلاقة بينكما لاحقًا.

صحيًا: من الناحية الصحية، يجب توخي الحذر من حدوث بعض المشاكل الصحية بالإضافة إلى الحذر من حادث بسيط.





توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 20 اغسطس 2019





الثور

مهنيًا: تناقش قضية قد يكون لها علاقة بمهنتك، تجّنب النزاعات التي قد تكون شديدة جدًا هذا اليوم وتتطوّر إلى الأسوأ.

عاطفيًا: الواقعية في الحياة العاطفية أساسية وضرورية، فهي تساعد على فهم الأمور على نحو أوضح وتبعدك عن السلبيات.

صحيًا: يحاول بعض الزملاء في العمل تحذيرك من أي خطوة ناقصة، لكنك لم تكترث، وهذا قد يكون له ثمنه في الأيام المقبلة.









توقعات برج الجدي اليوم الثلاثاء 20 اغسطس 2019





الجدي

مهنيًا: تناقش بهدوء وبحماسة وبثقة، وقد تفاجئ الخصم بثبات مواقفك وبمتانة أعصابك وبذكائك الحاد.

عاطفيًا: إذا وجدت أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، فإنك تضطر إلى معاملته بالمثل.

صحيًا: إنتبه إلى صحة الأولاد وخصوصًا في هذا الشهر الذي قد يفاجئهم بضربات شمس تسبب لهم وعكة صحية.









توقعات برج الدلو اليوم الثلاثاء 20 اغسطس 2019





الدلو

مهنيًا: حين تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع يسعى إلى أن تنال حقك، وهذا يشعرك بارتياح وسعادة كبيرة.

عاطفيًا: عليك أن توضّح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك قد تبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون في مصلحتك.

صحيًا: كن على ثقة أن الحمية التي ما زلت تتبعها تفيدك على المدى المنظور، والنتائج قريبة ومبشرة.





توقعات برج الحوت اليوم الثلاثاء 20 اغسطس 2019





الحوت





مهنيًا: لا تترك المجال لزملائك ليتمكنوا من مجاراتك، بل حاول أن تحافظ على النجاح الذي حققته لنفسك.

عاطفيًا: عليك أن تخرج من الوحدة والعزلة، والشريك يكون مساعدًا في هذا المجال إلى حد كبير.