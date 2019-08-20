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حوادث

في حملة أمنية بسوهاج.. ضبط 27 قطعة سلاح من بينها رشاش

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:43 ص
حملة امنية
حملة امنية
خالد رياض
تمكنت حملة أمنية استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج من ضبط ٢٧ قطعة سلاح من بينها رشاش.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية استهدفت حائزي الأسلحة غير المرخصة، وأسفرت الحملة عن ضبط، رشاش سويسي،و٤ بنادق آلية، و١٢ بندقية خرطوش، ٣ فرد خرطوش عيار ١٦ محلي الصنع، و٧ فرد روسي محلي الصنع.

كما تمكنت الحملة من ضبط ١٢ لفافة صغيرة لمادة الهيروين المخدر يزنون حوالي ١٢ جرامًا، ولفافة كبيرة لمادة الهروين المخدر يزنون حوالي ١٥ جراما، و٢ سرنجة تحوي مادة الهيروين المخدر.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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ضبط 27 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

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