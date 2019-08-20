في حملة أمنية بسوهاج.. ضبط 27 قطعة سلاح من بينها رشاش

تمكنت حملة أمنية استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج من ضبط ٢٧ قطعة سلاح من بينها رشاش.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية استهدفت حائزي الأسلحة غير المرخصة، وأسفرت الحملة عن ضبط، رشاش سويسي،و٤ بنادق آلية، و١٢ بندقية خرطوش، ٣ فرد خرطوش عيار ١٦ محلي الصنع، و٧ فرد روسي محلي الصنع.





كما تمكنت الحملة من ضبط ١٢ لفافة صغيرة لمادة الهيروين المخدر يزنون حوالي ١٢ جرامًا، ولفافة كبيرة لمادة الهروين المخدر يزنون حوالي ١٥ جراما، و٢ سرنجة تحوي مادة الهيروين المخدر.



