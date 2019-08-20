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صعود أسهم طلعت مصطفى في البورصة.. تفاصيل

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:15 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن السهم الخاص بالشركة في البورصة ارتفع بنحو 37.1 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من 2019.

وأوضحت مجموعة طلعت مصطفى في بيان لبورصة مصر أن السهم ارتفع من 7.9 جنيه إلى 10.83 جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019.

وأشارت المجموعة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة صعد خلال تلك الفترة بنحو 4.6%، فيما ارتفع مؤشر القطاع العقاري بنحو 3.2%.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 852.23 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى يوينو الماضي، مقابل أرباح بلغت 774.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع سهم طلعت مصطفى بحلول الساعة 14:41 مساءً من جلسة الأربعاء الماضى -أولى جلسات التداول بعد عطلة عيد الأضحى المبارك- بنحو 5.42% عند سعر 11.66 جنيه.

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