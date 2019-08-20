بشرى سارة لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني في الثانوية العامة

أكد سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي؛ أن وزير التعليم العالي وضع جدول زمني قبل البدء في مراحل التنسيق بشهر؛ وذلك لتقديم طلاب الثانوية العامة والفنية؛ وأصحاب الشهادات العربية والمعادلة العربية والأجنبية؛ منوها أنه تم الانتهاء من ترشيح ما يقرب 370 ألف طالب في المرحلتين الأولى والثانية.



وأضاف عطا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ عقب قبول الـ 370 ألف طالب تم فتح مرحلة التحويلات والتي سوف تنتهي مساء اليوم؛ مشيرا إلى أنه خلال بداية الاسبوع المقبل سوف يتم فتح باب التنسيق مرة اخرى لباقي الطلاب.



ونصح عطا؛ الطلاب في المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني؛ التفكير الجيد في كتابة الرغبات؛ معلنا أن هناك بعض الكليات موجودة لطلاب المرحلة الثالثة انتساب بالإضافة إلى جميع المعاهد.