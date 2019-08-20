أحمد موسى: المصريون سحبوا 31 مليار جنيه من البنوك وأنفقوا 200 مليون على السينما في العيد.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دور السينما في مصر خلال 9 أيام في فترة عيد الأضحى، حققت إيرادات 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا الإقبال من الصباح حتى الساعة 3 فجرا، دليل على أن البلد أمان.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه لا توجد غرفة خالية في مرسى مطروح، خلال أشهر الصيف.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هناك غرفة في أحد الفنادق وصل سعر الليلة 18 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المصريين سحبوا 31 مليار جنيه من البنوك خلال أيام عيد الأضحى فقط.

