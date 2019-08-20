المالية تفجر مفاجأة حول حقيقة فرض ضرائب على فيس بوك.. فيديو

أكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب أن المعاملات الرقمية والإعلانات أصبحت تسيطر كل مناحي الحياة، مؤكدا أن الإعلانات أصبحت على منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك ويوتيوب" وبالتالى العالم الآن أصبح يتجه ويفكر نحو فرض الضرائب على هذه الإعلانات .



وأضاف مستشار وزير المالية لشئون الضرائب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية الحدث اليوم أن من يقوم بعمل إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي الرقمية لا يدفع ضرائب ليس في مصر فقط وإنما في مختلف دول العالم.



وتابع مستشار وزير المالية لشئون الضرائب أن كل دول العالم أصبحت تتجه نحو حصر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وان تأخذ كل دولة حصتها من ذلك، مشيرا إلى أن المنظمات العالمية تسعى للحوار والحل ومصر دخلت في ذلك الاتجاه .



وأشار الى أن هناك اتجاها بأن يتم تحصيل الضريبة من العالم كله وليس في دولة معينة، منوها إلى أن المنصة قامت بفرض رسوم إضافية بقيمة الإعلان وأصحاب الحسابات على فيس بوك غير معنيين بذلك ولم يتم فرض ضرائب عليهم.