ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يكشف الخدعة التي تعرض لها مع قناة مكملين الإخوانية.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
البهي عمرو
قال النائب أشرف عمارة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تعرض لخدعة من قناة مكملين الإخوانية، حيث إنه تلقى اتصالا من أحد الأشخاص يقول أنه من قناة الحوار الرياضي، معلقًا: "لم أعلم هذه القناة ولكن تحدث معهم".

وأضاف أشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أنه فى أثناء حديثه مع هذا الشخص تطرق لـ المكافأة التى سيحصل عليها اللاعبين وظل يتحدث على أنها 1500 جنيه، ورغم تأكيد على أنها أكثر من ذلك بكثير جدًا.

وأشار إلى أن هذا الشخص ظل لوقت طويل مصرا على أن يقنعنى أن الدولة لا تدعم الرياضة وأنا أؤكد له أن الدولة والرئيس السيسي يدعم الرياضة، حيث اتضح أن هذه القناة هي قناة مكملين الإخوانية.

وتابع أنه اندهش عندما علم أن هذه القناة إخوانية وأكد أنه تعرض للخداع من هذه القناة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود بدر: البرادعي كان يعلم بوجود سلاح في رابعة ..فيديو

الإخوان ملهمش أمان.. أحمد موسى يعرض فيديو لسيدة تهاجم الجماعة الإرهابية

مواطن يصدم مذيعا إخوانيا على الهواء.. والأخير يوجه له الشتائم.. فيديو

ترشيحاتنا

طارق الشناوى يفجر مفاجأة عن قرار اعتزال اليسا الغناء.. فيديو

ابنة صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لوالدها بشأن حرب الخليج

فهمت حاجات مهمة داخل الأهلي .. رسالة وداع مؤثرة من ناصر ماهر بعد انضمامه لـ سموحة

شكرا على تواجدك.. مقارنة بين رحيل لاسارتى عن الأهلى واستبعاد جروس من الزمالك

الإسكان: تنفيذ شقق بديلة بجزيرة الوراق لرافضى التعويض المالي

الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء

بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير