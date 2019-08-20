برلماني يكشف الخدعة التي تعرض لها مع قناة مكملين الإخوانية.. فيديو

قال النائب أشرف عمارة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تعرض لخدعة من قناة مكملين الإخوانية، حيث إنه تلقى اتصالا من أحد الأشخاص يقول أنه من قناة الحوار الرياضي، معلقًا: "لم أعلم هذه القناة ولكن تحدث معهم".



وأضاف أشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أنه فى أثناء حديثه مع هذا الشخص تطرق لـ المكافأة التى سيحصل عليها اللاعبين وظل يتحدث على أنها 1500 جنيه، ورغم تأكيد على أنها أكثر من ذلك بكثير جدًا.



وأشار إلى أن هذا الشخص ظل لوقت طويل مصرا على أن يقنعنى أن الدولة لا تدعم الرياضة وأنا أؤكد له أن الدولة والرئيس السيسي يدعم الرياضة، حيث اتضح أن هذه القناة هي قناة مكملين الإخوانية.



وتابع أنه اندهش عندما علم أن هذه القناة إخوانية وأكد أنه تعرض للخداع من هذه القناة.

