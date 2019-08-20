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مدحت يوسف: السيسي أعطى مصداقية كبيرة للمستثمرين في التنقيب عن الغاز.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:41 م
حقل ظهر لإنتاج الغاز
حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي
هاني حسين
قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر حققت الأهداف المنشودة في مجال الطاقة بعد فوضى عام 2011 و2012.

وأضاف مدحت يوسف في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" مررنا بفترة عصيبة منذ 2011 واضطرابات وفوضى في الشارع المصري، وتأثرت البنية التحتية للعديد من المشروعات البترولية، وتم تدمير المنصات الأرضية لبعض الحقول البترولية، وانسحب المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مجال الإستكشاف والتنقيب عن الغاز".

وتابع مدحت يوسف:" كنا نعاني من انخفاض كبير في الإنتاجية وعدم كفاية الإنتاج لمتطلبات التنمية واحتياجات المصانع ومحطات الكهرباء، وشهدنا انقطاع متكرر في الكهرباء وعدم توافر المواد البترولية بصفة مستمرة".

وأكمل مدحت يوسف:" نشهد الأن طفرة في مجال الطاقة بعودة الاستثمارات الأجنبية للبحث والاستكشاف في مجال الغاز وذلك بفضل تحقيق الأمن والإستقرار، وتم إكتشاف حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي، والرئيس السيسي أعطى مصداقية كبيرة للمستثمرين الأجانب وبدأ المستثمرين الأجانب بالبحث والتنقيب عن الغاز وظهور إكتشافات حديثة".

واستطرد مدحت يوسف:" قطاع البترول رسم استراتيجية كبيرة ولدينا قدرة على السير في اتجاهات متعددة وإحداث التوازن بين الاحتياجات والمتطلبات، وتأمين احتياجاتها المستقبلية من الطاقة".

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