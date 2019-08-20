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أحمد موسى ساخرا: سر إعلان أمريكا عودة داعش من جديد.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:54 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الخارجية الأمريكي أصدر تصريحات، إن تنظيم داعش عاد أكثر قوة، رغم تصريحه السابق بأن التنظيم انتهى.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، كان قد صرح أيضا أن تنظيم داعش انتهى، وهناك سر لإعلان أمريكا عودة داعش في سوريا والعراق بقوة.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، ما السر وراء تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن عودة داعش، ومتى تتحرر سوريا والعراق، وهل داعش أصبح دولة لا يمكن القضاء عليها؟!.

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