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رياضة

قبل ميتشو.. الزمالك منحوس مع المدربين الأجانب في عهد مرتضى منصور.. فيريرا الأفضل

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:50 م
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك
أحمد هاني
تعاقدت إدارة الزمالك مع الصربي ميتشو مدربا الجديد للفريق في عقد يصل لـ مليون و200 ألف دولار لمدة موسم قابلة للتجديد، بعد إقالة كريستيان جروس من تدريب الفريق وتعيين كلًا من خالد جلال وطارق يحيي لتدريب الفريق بشكل مؤقت.

وشهد نادى الزمالك منذ تولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك طفرة في التعاقد مع المدربين خاصة الأجانب حيث وصلوا لـ 8 مدريبن بـ 5 جنسيات مختلفة كان آخرهم ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" الصربي مدرب أورلاندو بيراتس السابق.

وفيما يلي نعرض ماذا قدم المدربين الأجانب للزمالك طوال عهد مرتضى منصور .

- خايمي باتشيكو

تولي البرتغالي خايمي باتشيكو تدريب الفريق بجهاز فنى مكون من إسماعيل يوسف، علاء عبدالغني، أيمن طاهر، حمادة أنور لكنه لم يستمر كثيرًا بعد خلافات مع إدارة الزمالك

ونجح باتشيكو في تحقيق 9 انتصارات وتعادلان وهزيمة خلال مشواره مع الفريق والذى لم يتخط الـ 12مباراة.

- جوسفالدو فيريرا

كانت فترة فيريرا هى الأفضل والأكثر حيث حقق فيها بجهاز مكون من إسماعيل يوسف، علاء عبدالغني، أيمن طاهر، حمادة أنور ثنائية الدوري والكأس.

نجح فيريرا في قيادة الزمالك خلال الدور الثاني للدوري، وكان الفريق متصدرًا بفارق 8 نقاط عن الأهلي، قبل اللقاءات المؤجلة للفريق الأحمر، وبعد تعادل مع إنبي في مباراة مجزرة الدفاع الجوي الشهيرة التي راح ضحيتها 20 مشجعًا زملكاويًا.

فيريرا أعاد الثقة للزمالك، وحقق انتصارات متتالية بعد أزمة رحيل مدربه البرتغالي جيمي باتشيكو هاربًا، واستطاع المدرب البرتغالي أن يحسم لقب الدوري قبل نهاية المسابقة، ولكنه خسر ديربي الأهلي بهدفين نظيفين وهو ما أثر على علاقته بمرتضى منصور.

قاد فيريرا الزمالك وهو في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ونجح في تخطي أندية حرس الحدود والاتحاد السكندري وسموحة والأهلي، ليحقق الثنائية بعد غياب 28 عامًا.

- أليكس ماكليش

تولى ماكليش تدريب الزمالك في 27 فبرير الماضي وقاده في 10 مباريات فاز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

وسجل الزمالك مع ماكليش 12 هدفًا أي بمعدل 1.2 هدف في كل مباراة بينما تلقت شباكه 5 أهداف فقط أي بمعدل نصف هدف في كل مباراة.

- أوجوستو إيناسيو

قاد البرتغالي إيناسيو الزمالك في 15 حيث قادهم في 10 مباريات بالدوري و 5 آخرين مباريات بدوري أبطال أفريقيا، حقق الفريق الأبيض تحت قيادته 8 انتصارات و 3 هزائم و 4 تعادلات.

حصد الزمالك تحت قيادته 23 نقطة من أصل 30 نقطة مستحقة له من 10 مباريات خاضها مع الفريق حيث فاز في 7 مباريات وخسر في مباراة وتعادل في مباراتين ويحتل الفريق المركز الثالث بجدول الدوري بـ63 نقطة قبل جولتين من نهاية المسابقة.

قاد "ايناسيو" الزمالك في 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز في مباراة وحيدة، وخسر في مباراتين وتعادل في مثلهما، ويحتل الأبيض المركز الرابع في مجموعته ومهدد بالخروج من البطولة.

- نيبوشا

خاض المونتنيجرى نيبوشا منذ التعاقد معه في 28 أغسطس 2018، 18 مباراة مع الفريق الأبيض في 128 يوما فى الدوري والكأس فاز فى 8 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر مثلهما بالإضافة إلى الفوز على المنيا وحرس في كأس مصر وأحرز الزمالك 25 هدفا فى مرمى المنافسين وتلقت شباكه 13 هدفا .

- كريستيان جروس

في 327 يوما قاد الفريق في 29 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، حقق الفوز في 20 وتعادل في 6 و خسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 58 هدفًا، وسجل 25 هدفًا، جمع 66 نقطة.

قاد كريستيان جروس 16 مباراة بالكونفدرالية الإفريقية ، حقق الفوز 7 مباريات، تعادل في 6 و خسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 22 هدفًا و استقبلت شباكه 10 أهداف، أما في كأس مصر لعب مباراتين، فاز في مباراتين، سجل لاعبو الزمالك 3 أهداف، ولم تستقبل شباكهم معه أي هدف.

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