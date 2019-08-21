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الأمانة العامة لعلاج الإدمان تكشف عن خطة واهتمام الدولة بالصحة النفسية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:01 ص
الدكتورة منن عبد
الدكتورة منن عبد المقصود
البهي عمرو
قالت الدكتورة منى عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن الدولة والوزارة توليان اهتماماً كبيراً بـ الصحة النفسية على غرار كل دول العالم.

وأضافت الدكتورة منى عبد المقصود، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم العمل فى 3 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية ودمياط، وتدريب 270 طبيباً من أطباء الأسرة على كيفية التعامل والتدخل السريع في علاج الأمراض النفسية والتعاون مع الحالات الخطيرة.

وأشارت الدكتورة منى عبد المقصود، إلى أنه يتم صرف العلاج بالمجان أو بسعر منخفض، للحفاظ على صحة المواطن المريض.

وأوضحت الدكتورة منى عبد المقصود، أن الطبيب تم تدريبه على علاج الاكتئاب والقلق والمشكلات الصحية، وهو ما يعد نقلة في تاريخ الطب النفسي والصحة بشكل عام.

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