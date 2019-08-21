قرار عجيب.. أحمد موسى: الصحة تخالف تعليمات السيسي وتفرض رسوما على مرضى قوائم الانتظار.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك قرارا عجيبا، يعد مخالفا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن القرار العجيب جاء في خطاب مساعد وزير الصحة، للمستشفيات، لتحصيل نسبة 3% من كل المسجلين على قوائم انتظار علاج المرضى.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الدكتور أحمد محيي، مساعد وزير الصحة، أرسل خطابه الذي يتضمن القرار العجيب، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على تقديم العلاج لجميع المواطنين بالمجان.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هذا القرار غير مبرر، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يعلم بحال الناس، مؤكدا أن المرضى إذا كانوا يمتلكون المال فلن ينتظروا الإدراج على قوائم انتظار المرضى.

