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برلمان

قانون لفرض ضرائب على فيس بوك.. برلماني: 100 مليون هاتف يستغل في التجارة الإلكترونية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:30 ص
فيس بوك
فيس بوك
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة إصدار تشريع ينص على تطبيق ضريبة على الإعلانات التي تتم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمبيعات التي تتم من خلاله.

وقال "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: " حجم التجارة الإلكترونية يزداد يومًا بعد الآخر وعلى الرغم من ذلك تقوم دون أي التزامات مالية، الأمر الذي يحتم على الحكومة التحرك للاستفادة ضريبيًا من هذه التجارة الإلكترونية عبر فيسبوك".

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن انتشار المبيعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فقد العدالة بالنسبة لتطبيق الأعباء وجعلها غير موجودة، حيث أن هناك محلات تقوم بدفع ضرائب وفواتير، في حين تمارس المبيعات الإلكترونية نشاطها دون أي أعباء ضريبية".

وأشار النائب محمد بدراوي إلى أن العائد من تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية سيكون كبير جدًا، خاصة وأن الدولة بها 100 مليون هاتف معظمها تقوم بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقدت وزارة المالية اجتماعًا مع ممثلي شركة فيسبوك في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى فى هذا المجال، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات.

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