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نيفين جامع : رفع الحد التمويلي للمشروعات الصناعية إلى 10 ملايين جنيه ... فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:23 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إنه كان هناك اجتماع لمجلس ادارة المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

وأضافت جامع فى مداخلة هاتفية لفضائية "تن" انه تم استعراض ما تم إنجازه الـ 6 أشهر الماضية وما تحقق من تمويل نتج عنه مشروعات وفرص عمل بالإضافة إلى أن هناك توجها بتنمية المشروعات الصناعية 

وتابعت ان المجمعات الصناعية منتشرة فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية وتم رفع الحد التمويلي للمشروعات الصناعية من 5 ملايين ليصل إلى 10 ملايين للمشروع .

واستكملت أن الغرض من هذا التوجه دعم أصحاب المشروعات الجديدة الصناعية بالاضافة الى انه تم رفع الحد التمويلي للمؤسسات المالية غير المصرفية من 75 مليونا إلى 150 مليون جنيه .

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