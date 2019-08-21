اختبر قوة نظرك واعثر على البيضة الملونة في الصورة

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اختبارًا، تسبب في حيرة الملايين على الإنترنت، خلال الساعات الماضية، بعد ما طالب الرواد بالعثور على البيضة الملونة في الصورة.



وتظهر الصورة مجموعة من الأرانب بينما تختفي بينها البيضة الملونة، واستغرق الاختبار الكثير من الوقت للعثور على الهدف، لذلك حاول العثور عليها في أقل من دقيقة.



وكانت البيضة مختبئة في أقصى الجزء الأيسر من الصورة، وهو المكان الذي لم يتوقعه أحد.



ولاقى الاختبار انتشارًا واسعًا بعدما حير الملايين، وبدأ الرواد قى التنافس فيما بينهم على أسبقية حل اللغز.