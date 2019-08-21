ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سامسونج تطلق تحديثا لـ Galaxy A50 يحافظ على البطارية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:33 ص
صدى البلد
كريم جمال
أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية تحديثًا جديدًا لهاتفها Galaxy A50، والذى من شأنه تحسين أداء البطارية وتوفير أقصى جهد ممكن أثناء استخدام الهاتف.

ويحمل التحديث اسم A505FDDU2ASH3 بسعة تبلغ 320 ميجابايت، والذى سيأتى قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

ومن الغريب أن نفس التحديث لهاتف Galaxy A70 جاء بتثبيت تطبيق سناب شات ذاتيًا، وهو الأمر الذى تم تفسيره بالتعاقد بين الشركتين على نشر التطبيق.

ومن المنتظر أن يطرح التحديث أولًا فى الهند، ومن ثم إلى باقى دول العالم لاحقًا، بعد شكوى مستخدمى الهاتف المستمرة من استهلاك البطارية بشكل مبالغ فيه.
سامسونج تطلق تحديثا لـ Galaxy A50 يحافظ على البطارية

ترشيحاتنا

تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

أمير عزمي: رحيل كهربا أمر يخصه.. وأحمد مدبولي لاعب متميز.. فيديو

سداد يصل لـ 20 عاماً.. تعرف على مميزات قرض التمويل العقاري من بنك القاهرة

قرار إيراني بشأن ناقلة النفط المتواجدة في البحر المتوسط

ترامب يتهم اليهود الأمريكيين بالجهل والخيانة

الإفتاء: مصافحة الرجال للنساء لا تبطل الوضوء في هذه الحالة

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

شاهد.. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب على أنغام يوم تلات ومعهم محمد إمام

اعتداء حلاق وأصدقائه على شاب من ذوي الإعاقة في الشرقية.. فيديو

تركيا تمدد المهلة الممنوحة للمخالفين السوريين لمغادرة إسطنبول

قرار عجيب.. أحمد موسى: الصحة تخالف تعليمات السيسي وتفرض رسوما على مرضى قوائم الانتظار.. فيديو

عدلي القيعي يفتح النار على التحكيم عقب بيان الأهلي: الجنايني دائم مكايدة جماهير النادي.. فيديو

في عهد الهكسوس.. هذا النبي هو أول يهودي دخل مصر.. تعرف عليه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019