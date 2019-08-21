سامسونج تطلق تحديثا لـ Galaxy A50 يحافظ على البطارية

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية تحديثًا جديدًا لهاتفها Galaxy A50، والذى من شأنه تحسين أداء البطارية وتوفير أقصى جهد ممكن أثناء استخدام الهاتف.



ويحمل التحديث اسم A505FDDU2ASH3 بسعة تبلغ 320 ميجابايت، والذى سيأتى قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.



ومن الغريب أن نفس التحديث لهاتف Galaxy A70 جاء بتثبيت تطبيق سناب شات ذاتيًا، وهو الأمر الذى تم تفسيره بالتعاقد بين الشركتين على نشر التطبيق.



ومن المنتظر أن يطرح التحديث أولًا فى الهند، ومن ثم إلى باقى دول العالم لاحقًا، بعد شكوى مستخدمى الهاتف المستمرة من استهلاك البطارية بشكل مبالغ فيه.