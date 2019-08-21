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القومي للتغذية: تناول الفول في الشارع أحد أسباب انتشار الأنيميا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:54 ص
فول
فول
البهي عمرو
قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن تناول الفول من على عربة الشارع، يعد أحد أسباب انتشار أنيميا الحديد بمصر.

وأضاف الدكتور مجدي نزيه، خلال تصريحات تلفزيونية أن السبب فى ذلك هو عدم طهي الفول بالطريقة الصحيحة و تدميسه لمدة تزيد على 12 ساعة.

وأشار رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إلى أن كل البقول ذات القشرة، تحتاج إلى الترك فى المياه لفترة مثل الفاصوليا البيضاء تحتاج 6 ساعات و اللوبيا 3 ساعات، والحمص ساعة ونص، والعدس البلدي نصف ساعة، أما المستور فلا ينقع.

وأوضح الدكتور مجدي نزيه، أن الجميع أصبح يستسهل فى طهي الطعام بالطريقة الصحيحة، ولذلك علينا الاهتمام .

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