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رياضة

أمير عزمي مجاهد: اقترحت على جروس الدفع بـ عبد الله جمعة كـ ظهير أيسر.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:05 ص
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
محمد رشاد
أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك، أنه اقترح كريستيان على جروس، المدير الفني السابق للزمالك، الدفع بـ"عبد الله جمعة" كـ ظهير أيسر وذلك عقب اصابة بهاء مجدي.

وقال أمير عزمي مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : كنا نستعد لمواجهة سمنود بكأس مصر، وبهاء مجدي كان مصابا واحمد فتوح كان بمعسكر المنتخب الأوليمبي.

وأردف أمير عزمي مجاهد : جروس كان ينوي الدفع بحازم امام في مركز الظهير الايسر ولكني اقترحت عليه الدفع بعبد الله جمعة في هذا المركز.

واختتم أمير عزمي مجاهد : اكد لي جروس انه كان يفكر في ذلك، وبالفعل حصل جمعة على فرصة في هذا المركز واصبح اكثر تمكنًا.

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