أمير عزمي مجاهد: اقترحت على جروس الدفع بـ عبد الله جمعة كـ ظهير أيسر.. فيديو

أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك، أنه اقترح كريستيان على جروس، المدير الفني السابق للزمالك، الدفع بـ"عبد الله جمعة" كـ ظهير أيسر وذلك عقب اصابة بهاء مجدي.





وقال أمير عزمي مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : كنا نستعد لمواجهة سمنود بكأس مصر، وبهاء مجدي كان مصابا واحمد فتوح كان بمعسكر المنتخب الأوليمبي.





وأردف أمير عزمي مجاهد : جروس كان ينوي الدفع بحازم امام في مركز الظهير الايسر ولكني اقترحت عليه الدفع بعبد الله جمعة في هذا المركز.



