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لعبوا بـ أسماء مستعارة.. أبطال العالم في كرة اليد يكشفون ألقابهم في برنامج معكم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:13 ص
ابطال العالم في
ابطال العالم في كرة اليد يكشفون ألقابهم في "معكم منى الشاذل
محمد صبحي
كشف لاعبو منتخب مصر المتوج ببطولة العالم للناشئين لكرة اليد، خلال لقائهم بالإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" عن الأسماء المستعارة التي يطلقونها على مدربيهما "مجدي أبو المجد، وحسين زكي"، وبالمقابل كشف المدربان عن الأسماء التي يطلقونها على لاعبيهم. 

جاء ذلك في اللقاء الذي حظي فيه أبطال كأس العالم باستقبال أسطوري من جمهور البرنامج حيث امتد تشجيع ابطال اليد طوال الحلقة التي ستعرض كاملة مساء اليوم الأربعاء على فضائية cbc. 

وحضر أعضاء المنتخب المصري كاملا إلى استوديو برنامج معكم منى الشاذلي، وكذلك مديرهم الفني والمدرب العام ورئيس اتحاد كرة اليد وعضو بالاتحاد. 

وجاء تصوير الحلقة بعد ساعات قليلة من وصولهم القاهرة عقب التتويج بلقب كاس العالم.

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