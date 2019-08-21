كواليس تشجيع نيجيريا لـ منتخب اليد في معكم مع منى الشاذلي.. فيديو

كشف لاعبو منتخب مصر المتوج ببطولة العالم للناشئين في كرة اليد كواليس تشجيع منتخب نيجيريا لهم في مباراة النهائي في البطولة، وظهر ذلك من مشاهد سعادة منتخب نيجيريا بتقدم مصر وفوزها على ألمانيا.





كما كشف عمرو فتحي عضو اتحاد كرة اليد عن الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والنيجيري بعد تداول مقاطع وصور تشجيعهم لمصر والتي وصل آخرها من الاتحاد النيجيري قبل ساعات قليلة.





جاء ذلك في اللقاء الذي حظي فيه أبطال كأس العالم باستقبال أسطوري من جمهور البرنامج حيث امتد تشجيع ابطال اليد طوال الحلقة التي ستعرض كاملة مساء اليوم الأربعاء على فضائية cbc.





وحضر أعضاء المنتخب المصري كاملا إلى استوديو برنامج معكم منى الشاذلي، وكذلك مديرهم الفني والمدرب العام ورئيس اتحاد كرة اليد وعضو بالاتحاد.



