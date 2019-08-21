ماليا ومهنيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 21 أغسطس لـ مواليد برج القوس

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الابراج وحظك اليوم الأربعاء 21 أغسطس، لمواليد برج القوس، على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.



برج القوس على الصعيد المهني:



مهنيا القمر في منزل الصحة يمدك بالإصرار وبالحماس ويجعلك تتحرك كإعصار وتحرك كل ما هو ساكن.



برج القوس على الصعيد العاطفي:



اهتمى أكثر بشريك حياتك وعليك ان تحتويه بطرق عديدة بعيدًا عن الروتين



برج القوس على الصعيد الصحي:



الشمس في منزل الحظ تدفعك للتصرف بكياسة وتبدو يقظا وتلفت الأنظار بأسلوبك وحسن تصرفك.