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مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 21-8-2019 لبرج العقرب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:01 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
قدم خبير الأبراج محمد جبران، توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج العقرب الأربعاء 21-8-2019، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

-العقرب
مهنيًا: تطلق مشروعًا أو تنتصر لقضية أو تفرح ببعض الأخبار، وتدفعك الظروف إلى الخروج من مكانك
عاطفيًا: مزاجك المتقلب يسبب لك مزيدًا من المواجهات مع الشريك، فكن هادئًا لترتاح أكثر أيها العقرب
صحيًا: لا تقلق إذا شعرت بأن بعض الورم يظهر على قدميك، ما عليك إلا التخفيف من الوقوف في العمل.

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