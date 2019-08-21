مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 21-8-2019 لبرج العقرب

قدم خبير الأبراج محمد جبران، توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج العقرب الأربعاء 21-8-2019، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.



-العقرب

مهنيًا: تطلق مشروعًا أو تنتصر لقضية أو تفرح ببعض الأخبار، وتدفعك الظروف إلى الخروج من مكانك

عاطفيًا: مزاجك المتقلب يسبب لك مزيدًا من المواجهات مع الشريك، فكن هادئًا لترتاح أكثر أيها العقرب

صحيًا: لا تقلق إذا شعرت بأن بعض الورم يظهر على قدميك، ما عليك إلا التخفيف من الوقوف في العمل.