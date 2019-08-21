ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 21 - 8 - 2019 | خدمات

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:43 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء، الموافق 21 - 8 - 2019، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان، والأقصر.

وأوضح برنامج "8 الصبح" أن مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" على النحو التالي: قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، وقطار رقم 1087 "نوم" الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا.

وأشار برنامج "8 الصبح" إلى أن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، تشمل انطلاق قطار رقم 980 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا، وقطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30، وقطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، وقطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00.

أما بالنسبة إلى قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار رقم 160 مميز الساعة "12.15" ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 22.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، وقطار رقم 86 "vip" ينطلق 08.15 ويصل 06.60.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم السبت 27 - 7 - 2019

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الثلاثاء 30 -7-2019| خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 12 - 8 - 2019 | خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 13 - 8 - 2019 | خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الاربعاء 14 - 8 - 2019 | خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الأربعاء 15 - 8 - 2019 | خدمات

ترشيحاتنا

قرار عجيب.. أحمد موسى: الصحة تخالف تعليمات السيسي وتفرض رسوما على مرضى قوائم الانتظار.. فيديو

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 21 - 8 -2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

عدلي القيعي يفتح النار على التحكيم عقب بيان الأهلي: الجنايني دائم مكايدة جماهير النادي.. فيديو

شاهد.. أحدث ظهور لـ أوس أوس برفقة ابنه

عمرو الجنايني يكشف حقيقة مناوشاته مع جماهير الأهلي.. وتوقيت اختيار جهاز منتخب مصر.. فيديو

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

شاهد.. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب على أنغام يوم تلات ومعهم محمد إمام

اعتداء حلاق وأصدقائه على شاب من ذوي الإعاقة في الشرقية.. فيديو

تركيا تمدد المهلة الممنوحة للمخالفين السوريين لمغادرة إسطنبول

قرار عجيب.. أحمد موسى: الصحة تخالف تعليمات السيسي وتفرض رسوما على مرضى قوائم الانتظار.. فيديو

عدلي القيعي يفتح النار على التحكيم عقب بيان الأهلي: الجنايني دائم مكايدة جماهير النادي.. فيديو

في عهد الهكسوس.. هذا النبي هو أول يهودي دخل مصر.. تعرف عليه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019