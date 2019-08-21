بعد استقباله منتخب ناشئي اليد.. أحمد مجدي: الرئيس لم يتأخر يوما عن استقبال الأبطال.. فيديو

قال الإعلامي احمد مجدى ، إن الاحتفالات مازالت متواصلة للاحتفال بشبابنا وأبنائنا، فريق منتخب كرة اليد للناشئين والتى أقيمت فى مقدونيا، وحصولوا بها على كأس العالم، لافتًا غلى أنه تم استقبال المنتخب فى المطار استقبالًا شعبيًا.



وأوضح الإعلامي أحمد مجدى ، خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتأخر كعادته في استقبال الأبطال وتقديم الشكر والدعم ولهم.



وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كرمهم واستقبلهم وقدم لهم الشكر والدعم.



وأكد أن الرئيس منحهم وسام الرياضة من الطبقة الاولى، تقديرًا لهم، لما بذلوه من جهد، موضحًا انه لول مرة فى تاريخ تلك الفئة العمرية التى يحصد المنتخب الوطنى للناشئين على اللقب.