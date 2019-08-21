النعساني بعد تكريم الرئيس لأبطال اليد: هنحقق كأس العالم للكبار 2021.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى: إن حصول منتخب كرة اليد للناشئين هو امتداد لتميز رياضة كرة اليد فى مصر، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد تقديره لأبطال مصر باعتبارهم قدوة للشباب فى التفوق.



وأكدت هند النعساني، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لكل الفئات العمرية لأبطال مصر فى كرة اليد.



وأضافت أن مصر ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد عام 2021م، مشيرة إلى أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبطال المنتخب يعتبر حافز إضافى لهم.



وأوضحت أنه لو تم عمل توليفة جيدة بين أبطال كرة اليد للكبار الحاصلين على البرونزية فى كأس العالم، ومنتخب كرة اليد للناشئين الحاصلين على الذهبية سنستطيع الفوز بألمبياد طوكيو لكرة اليد 2020.

