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الانتهاء من تصميمات القطار المكهرب يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:17 ص
صدى البلد
آيات أحمد

استعرض الإعلامي احمد مجدى، مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» اليوم، الأربعاء، أبرز عناوين الصحف المصرية والدولية وبعض المقالات المتنوعة الصادرة اليوم.

وجاءت العناوين على النحو التالي:

المصرى اليوم
توجيهات رئاسية بسرعة تطبيق نظام التعليم الجديد

الشروق
رئيس الوزراء: توجيه واضح ومستمر من الرئيس بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الأهرام
انتهاء تنسيق التحويلات للقبول بالجامعات

الشروق
رئيس مؤسسة البترول الكورية: نستهدف زيادة استثماراتنا فى مصر

اليوم السابع
هيئة الطاقة الذرية: لانسمح بأى شحنات تحتوى على ملوثات إشعاعية دخول البلاد

الوطن
الانتهاء من تصميمات القطار المكهرب و1.2 مليار دولار تكلفة المشروع

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