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الإعلان بـ 8 آلاف دولار.. قصة قطة جذبت 4 ملايين شخص على انستجرام.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:23 ص
رجل يلقى إبنته من
رجل يلقى إبنته من النافذة - أرشيفية
شيرين عادل
عرض برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، تقريرأ عن حصد قطة 8 آلاف دولار فى المنشور الواحد على صفحات التواصل الاجتماعى.

هذه القطة الأمريكية اليتيمة تدعى " نالا " تبناها زوج وزوجة أمريكية عام 2010 من خلال دار رعاية حيوانات أليفة يتابعها 4 مليون شخص على تطبيق تبادل الصور "انستجرام".

وكان هدف الزوج والزوجة من تدشين صفحة على إنستجرام لهذه القطة التسلية ولكنهم تفاجأوا بزيادة عدد المتابعين لصفحة الأخيرة.
كما تهافت المعلنون لعرض إعلانات على صفحة " نالا" ليصل سعر الإعلان الواحد 8 آلاف دولار بالإضافة لقيام الزوج والزوجة بنشر نصائح للتوعية عن الأمراض والمخاطر التى تواجه الحيوانات ومنها الجوع، سوء المعاملة.

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