الإعلان بـ 8 آلاف دولار.. قصة قطة جذبت 4 ملايين شخص على انستجرام.. فيديو

عرض برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، تقريرأ عن حصد قطة 8 آلاف دولار فى المنشور الواحد على صفحات التواصل الاجتماعى.





هذه القطة الأمريكية اليتيمة تدعى " نالا " تبناها زوج وزوجة أمريكية عام 2010 من خلال دار رعاية حيوانات أليفة يتابعها 4 مليون شخص على تطبيق تبادل الصور "انستجرام".





وكان هدف الزوج والزوجة من تدشين صفحة على إنستجرام لهذه القطة التسلية ولكنهم تفاجأوا بزيادة عدد المتابعين لصفحة الأخيرة.