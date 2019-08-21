أضرار الرطوبة على الشعر.. الترطيب والماسكات الطبيعية سلاحك

أضرار الرطوبة على الشعر من العوامل التي تتأثر بها الفتيات في أوقات ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، فتؤثر على الجسم والبشرة والشعر أيضًا بالعديد من الأضرار، ليصبح الشعر جافًا وكثير الهيشان، مهما كان خصلاته ناعمة، لكن يمكن اتباع العديد من الطرق والنصائح البسيطة لتقليل أضرار الرطوبة على الشعر.



أضرار الرطوبة على الشعر :



1-جفاف الشعر نتيجة الرطوبة وفقدان الجسم السوائل من خلال العرق.

2-تجعد الشعر حيث أن الرطوبة العالية تسبب كسر بعض الروابط الكيميائية في تكوين الشعر، وبالتالي يصبح الشعر مجعدًا وغير مستقيمًا.

3-الرطوبة تجعل الشعر هايش، فكلما زادت نسبة الجفاف في الشعر أصبح هائشًا .

4-قد لا تستطيعين تطبيق بعض التسريحات على شعرك بسبب رطوبة الجو وبالتالي جفاف الشعر، فتضطرين للتسريحات التي تلم الشعر، ولا تجعله منسدلًا حتى لا يظهر بمظهر جاف وهايش.



علاج أضرار الرطوبة على الشعر :



يمكنك اتباع روتين بسيط وسهل في منزلك دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل، وخاصة في أوقات الرطوبة العالية، لتقليل أضرار الرطوبة على الشعر، والحصول على شعر صحي وقوي يقاوم الرطوبة، وذلك من خلال خطوات بسيطة منزلية ، وهي :



1-استخدام شامبو مناسب لنوع شعرك من أجل ترطيب فروة الرأس، وخاصة المنتجات التي تحتوي على زهرة الكاميلا والتوت.

2-استخدمي حمام كريم لشعرك، من أجل الترطيب اللازم لمقاومة الرطوبة، فخطو حمام الكريم قد تغفلها بعض الفتيات ويكتفين بغسل الشعر بالشامبو فقط بل في هذه الأوقات تحديدًا نحتاج لاستخدام حمام كريم مناسب للترطيب.

3-حمام الزيت أيضًا من الطرق البسيطة التي تكافح أضرار الرطوبة على الشعر، وخاصة لذوات الشعر الجاف، فهن يناسبهن حمام الزيت أكثر من حمام الكريم، ويفضل استخدامه مرتين أسبوعيًا قبل غسل الشعر.

4-لا تمشطي شعرك باستمرار خاصة إذا كان جافًا وهايش، فالشعر الهايش بطبيعته أكثر كثافة، وعند تمشيطه يزداد كثافة، فمن الأفضل عدم تمشطيه عدة مرات في اليوم، ويمكنك تمشيطه بأصابعك مع تدليك فروة الرأس.

5-اغسلي شعرك بالماء البارد وليس الساخن، حيث أن الماء البارد تساعد على غلق مسامات فروة الرأس للحفاظ على الترطيب بعد غسل الشعر بالشامبو وحمام الزيت أو الكريم.

6-يمكنك استنخدام زيوت مناسبة لشعرك لمزيد من الترطيب أو استخدام منتجات جاهزةة مثل السيروم خاصة في فترة ارتفاع الرطوبة.

7-احذري الخروج للشارع بشعر مبلل، فعليكي تجفيف شعرك جيدًا قبل الخروج.

8-عليكي اتباع العديد من الوصفات الطبيعية المنزلية التي تساعد في ترطيب الشعر، وفرد الشعر الجاف والمجعد، وكلها طرق سهلة ومتوفرة في مطبخك وتغذي شعرك وتمنحه القوة واللمعان.

9-إذا قررتي الخروج وقت الرطوبة العالية وطبقتي إحدى تسريحات الشعر المميزة، يمكنك الحفاظ عليها باستخدام بخاخ الشعر الذي يجعله ثابتًا لأطول فترة ممكنة.



وصفات لترطيب الشعر وحمايته من الرطوبة :



يمكنك تطبيق بعض الوصفات الطبيعية المنزلية لتقليل أضرار الرطوبة على الشعر، إليكي أهم الماسكات الصحية :

1-البيض و العسل

اخلطي ملعقتين من العسل الأبيض مع بيضة مع ملقة زيت زيتون، وطبقي الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء البارد.



2-خلطة الزيوت الطبيعية

وهي متوفرة عند العطار، وتتكون من كميات متساوية من زيت الزيتون + الخروع + جوز الهند + زيت اللوز، وخلطهم معًا وتدليك الشعر بها وتركه لمدة ساعتين قبل الاستحمام.



3-الصبار والزيوت

يمكنك استخدام هلام الصبار الطبيعي أو جل الصبار الجاهز، مع خليط من الزيوت الطبيعية كالزيتون و جوز الهند و الخروع وتدليك الشعر والفروة جيدًا وتركه لمدة ساعة ثم غسله بالماء البارد.



مصدر المعلومات موقع glowpink المعني بجمال المرأة.