شاهد.. رسائل رئيس الوزراء السودانى الجديد للشعب بعد توليه المنصب

قال رئيس الوزراء السودانى الجديد عبد الله حمدوك، إن الهدف هو النهوض بالبلاد وبناء دولة مبنية على الشفافية والعدل.



وأضاف حمدوك فى مؤتمر صحفى له عقب الاعلان عن توليه رئاسة الحكومة السودانية قائلا" نسعى لتحقيق السلام فى السودان وبناء اقتصاد قوى ينهض بالبلاد.



وتابع رئيس الوزراء السودانى الجديد قائلا" نعد بالوقوف مع المتضررين من السيول الاخيرة التى ضربت البلاد، متابعا: «الشعب السوداني سيختار من سيحكم البلاد .. نأمل معالجة القضايا الانتاجية ».



وأوضح أن سياسة السودان هى الشفافية فى التعامل مع وسائل الإعلام، معبرا عن سعادته بالتعامل مع وسائل الاعلام. مشيرا الى ان الاعلام هو السلطة الرابعة ونستطيع معا ان نتعامل مع كافة القضايا التى تواجههم .



واستكمل حمدوك ان اقتصاد اليوم يحكمه قدر كبير من البراجماتية وهو الاستطاعة ان تستفيد من كل انواع الاقتصاد المختلفة مشيرا الى ان هناك قضايا لا نقبل المساومة فيها.