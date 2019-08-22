طريقة عمل رز الصيادية .. اعرفي أسرار وتكات الشيفات

طريقة عمل رز الصيادية الشهى وصفة تبحث عنها الكثير من السيدات فالأغلبية يفضلن الأرز الأبيض أو البنى بجانب أطباق السمك إليك طرق مختلفة وشهية إذا كنت ممن يبحثون عن طريقة عمل رز الصيادية بأسرع طريقة وبمذاق وطعم لن تتوقعيه على طريقة أمهر الشيفات اختارى منها الطريقة التى تفضلينها واستمتعى بأشهى مذاق





طريقة عمل رز الصيادية على الطريقة المصرية للشيف نجلاء الشرشابى





مقــادير طريقة عمل رز الصيادية:





3 ثمرات بصل

1 كوب أرز مصري

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة بهارات مشكّلة

ملح وفلفل حسب الرغبة

4 قطع فيليه سمك أبيض

3 ملاعق كبيرة دقيق مبهّر لتغطية السمك





خطوات طريقة عمل رز الصياديه:





= في مقلاة عليك البدء بتسخين الزيت ووضع الصنوبر وتشويحه قليلا





-فى المقلاة يضاف البصل ويقلى حتى يصبح بني اللون ويضاف الأرز والكركم والبهارات والفلفل وتقلب ويضاف 3 أكواب ماء

تغطى المقلاة وتترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة





في هذا يغطى السمك بالدقيق ويقلى فى المقلاة





-بعد نضج الأرز يتم عرفه فى طبق التقديم ويرص السمك فوقه وقدميها لأسرتك لتحصلى على طريقة عمل رز صيادية بمذاق لن تصدقيه





طريقة عمل رز الصيادية للشيف هالة فهمى





مقــادير طريقة عمل رز الصيادية:





كيلو أرز

بصل مفروم

2 ملعقة كبيرة كلفة السمك

ملعقة كبيرة صلصة

ملح

2 لتر ماء مغلي





خطوات طريقة عمل رز الصياديه:





فى وعاء على النار قومى بإضافة القليل من الزيت وإضافة البصل المفروم وتشويحه قليلا ثم إضافة الصلصة وكلفة السمك وإضافة الأرز وإضافة القليل من الملح





يضاف الماء للأرز ثم يغطى حتى تمام النضج ويقدم مع السمك ..





تكات الشيفات لأشهى مذاق لتقديم طريقة عمل رز الصيادية ..





- للحصول على اللون البني أثناء تطبيق طريقة عمل رز الصيادية هي تحمير البصل جيدا فى الزيت الساخن قبل وضع البصل





- يضاف الماء للبصل فور تحميره ويترك على نار عالية ليغلى ثم يضاف الأرز بعد 5 دقائق على الغليان





- يقطع البصل قطع صغيرة حتى لا يفسد شكل الأرز عند التقديم





- يضاف للأرز الصيادية الكمون مع الملح ليعزز لونه البني بعد التسوية.​





- يمكنك أثناء تحضير طريقة عمل رز الصيادية وضع الكمون فى طاسة نظيفة ثم ضيفي زيت والبصل عليهم.





- يمكنك سحق البصل فى الخلاط اذا كنتي تريدي ان يكون البصل غير واضح وسط الارز.



