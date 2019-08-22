أضرار الرطوبة على البشرة.. دهون وحبوب وتعرق

اضرار الرطوبة على البشرة من المشاكل التي تواجه الجميع خلال ارتفاع نسبة الرطوبة في الأجواء كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية بدءا من اليوم، فالرطوبة تتسبب في العديد من المشاكل الصحية المختلفة واهمها اضرار الرطوبة على البشرة والتي تتطلب طرق عناية مكثفة بالبشرة و الجلد خلال هذه الفترة.



ما هي الرطوبة ؟

تعني الرطوبة زيادة نسبة البخار في الهواء ليصبح الجو مشبعا ببخار الماء، كما تختلف درجة الرطوبة حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، وتزداد نسبة الرطوبة في الصيف بشكل خاص.



اضرار الرطوبة على البشرة :



١- عند ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو بشكل كبير تتسبب في تعرف البشرة المستمر لتصبح لامعة وهو أمر يفسد جمال اطلالتك



٢- تتأثر البشرة بالطبع بالرطوبة حيث تجعل لون البشرة باهتا وغير صحي وحيوي



٣- الرطوبة قد تتسبب في ظهور البثور وبعض الحبوب على الوجه نظرا للمعان البشرة وزيادة تعرقها مع التعرض للاتربة و العوامل الخارجية، وكل هذا يؤثر على مسام البشرة ويكون البثور والحبوب .



٤- الرطوبة تسبب زيادة تعرق البشرة مما يسبب انسداد المسامات



٥-تظل البشرة متعرقة بشكل مستمر خلال فترة ارتفاع نسبة الرطوبة نظرا لأن التعرق على البشرة لا يتبخر في الهواء بسبب زيادة نسبة البخار في الهواء بالفعل.



٦-الرطوبة تحفز الغدد الدهنية بالوجه على إفراز المزيد من الدهون فتصبح زيتية لامعة متعرقة.



علاج أضرار الرطوبة على البشرة :



نظرا للعديد من أضرار الرطوبة على البشرة فهي تحتاج إلى روتين يومي العناية بالبشرة والجلد للتخلص من اثار الرطوبة، ويمكنك فعل ذلك بخطوات سهلة وبسيطة في منزلك ..



١- في الصباح اغسلي وجهك جيدا بالفصول المناسب لنوع بشرتك ، وكذلك قبل النوم للتخلص من الدهون و الزيوت على الوجه .



٢- قبل الخروج الشارع يجب استخدام واقي الشمس " صن بلوك" ليحمي بشرتك من أضرار الرطوبة و كذلك من أشعة الشمس الضارة على الوجه .



٣- الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس هي وضعه على البشرة قبل الخروج بنصف ساعة كاملة حتى يستطيع أن يكون طبقة عازلة بين بشرتك وبين الشمس.



٤- تنظيف البشرة أمر في غاية الأهمية نظرا لتراكم العرق و الدهون والأتربة على وجهك، فتصبح تربة خصبة لزيادة ظهور حبوب الشباب، لذا احرصي على تنظيف وجهك مرتين يوميا .



٥- احذري النوم بالمكياج فهو أمر خطير بكل انواع البشرة، عليكي استخدام مزيل المكياج أو غسل وجهك بالغسول للتخلص من كل آثار الميكب قبل الذهاب للنوم.





ماسكات طبيعية لتقليل اضرار الرطوبة على البشرة :



يمكنك تطبيق بعد الوصفات الطبيعية السهلة في منزلك للحفاظ على وجهك خلال ارتفاع نسبة الرطوبة في الطقس ، ومن الماسكات البسيطة الصحية :



١- الزبادي و العسل

اخلطي ملعقتين زبادي مع ملعقة عسل أبيض وضعي الخليط على وجهك بعد تنظيفه واتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بالماء البارد.



٢- الخميرة وماء الورد

اخلطي قطعة خميرة مع ملعقتين ماء ورد وقلبيها حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطبقي الخليط على وجهك حتى يجف ثم اغسليه.



٣- شرائح الطماطم

قطعي ثمرة طماطم إلى شرائح وضعيها على بشرتك خلال ارتفاع نسبة الرطوبة واتركي وجهك يمتص ماء الطماطم ثم اغسليه بماء بارد.



٤- الليمون

الليمون صديق البشرة وقت ارتفاع الرطوبة فهو يقلل إفراز الدهون بالوجه، لذا فهو أفضل ما يمكنك استخدامه للبشؤة عن طريق إضافته للوصفات الطبيعية أو استخدامه وحده عن طريق تدليك البشرة بنصف ليمونة قبل النوم.

