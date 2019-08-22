احذري منها .. ٣ أضرار لا تتوقعينها لاستخدام طفلك اللهاية

اعتادت الكثير من الأمهات على إلهاء أطفالهن باللهاية " السكاتة" ، في الشهور الاولى من عمره، لكن بعض الأطباء يحذرون من إفراط الطفل في استخدام اللهاية ، وتترك بعض الأمهات أطفالهن يستخدمن اللهاية حتى عام ونصف أو عامين ، لكن بمجرد بلوغ الطفل ٦ اشهر ويبدأ في تناول بعض الأطعمة يجب أن تمنع الام طفلها من استخدام اللهاية.
أضرار استخدام طفلك لـ اللهاية :
1- تسبب مشاكل الأذن:
وفقا لإحدى الدراسات ، فإن الأطفال الذين يستخدمون اللهايات يكونون عرضة للإصابة بالتهابات الأذن المتعددة أكثر من الأطفال الذين لا يستخدمونها.
2- تسبب مشاكل بالأسنان :
فقد يتسبب الاستخدام المفرط لـ لهاية الأطفال في مشاكل بالأسنان، فقد تميل الأسنان الأمامية او السفلية لطفلك نتيجة الضغط بالأسنان على اللهاية.
3- تؤثر على نطق الطفل :
في الشهور الأولى من عمر الطفل، يحاول أن يردد أي صوت أو كلمات حتى عامه الثاني، لكن الاستخدام المفرط لـ اللهاية قد يكون له تأثير سلبي على نطق الطفل.
أضرار استخدام طفلك لـ اللهاية :
1- تسبب مشاكل الأذن:
وفقا لإحدى الدراسات ، فإن الأطفال الذين يستخدمون اللهايات يكونون عرضة للإصابة بالتهابات الأذن المتعددة أكثر من الأطفال الذين لا يستخدمونها.
2- تسبب مشاكل بالأسنان :
فقد يتسبب الاستخدام المفرط لـ لهاية الأطفال في مشاكل بالأسنان، فقد تميل الأسنان الأمامية او السفلية لطفلك نتيجة الضغط بالأسنان على اللهاية.
3- تؤثر على نطق الطفل :
في الشهور الأولى من عمر الطفل، يحاول أن يردد أي صوت أو كلمات حتى عامه الثاني، لكن الاستخدام المفرط لـ اللهاية قد يكون له تأثير سلبي على نطق الطفل.