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احذري منها .. ٣ أضرار لا تتوقعينها لاستخدام طفلك اللهاية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:00 م
اضرار اللهاية
اضرار اللهاية
رشا عوني
اعتادت الكثير من الأمهات على إلهاء أطفالهن باللهاية " السكاتة" ، في الشهور الاولى من عمره، لكن بعض الأطباء يحذرون من إفراط الطفل في استخدام اللهاية ، وتترك بعض الأمهات أطفالهن يستخدمن اللهاية حتى عام ونصف أو عامين ، لكن بمجرد بلوغ الطفل ٦ اشهر ويبدأ في تناول بعض الأطعمة يجب أن تمنع الام طفلها من استخدام اللهاية.

أضرار استخدام طفلك لـ اللهاية :

1- تسبب مشاكل الأذن:
وفقا لإحدى الدراسات ، فإن الأطفال الذين يستخدمون اللهايات يكونون عرضة للإصابة بالتهابات الأذن المتعددة أكثر من الأطفال الذين لا يستخدمونها.

2- تسبب مشاكل بالأسنان : 
فقد يتسبب الاستخدام المفرط لـ لهاية الأطفال في مشاكل بالأسنان، فقد تميل الأسنان الأمامية او السفلية لطفلك نتيجة الضغط بالأسنان على اللهاية.

3- تؤثر على نطق الطفل :
في الشهور الأولى من عمر الطفل، يحاول أن يردد أي صوت أو كلمات حتى عامه الثاني، لكن الاستخدام المفرط لـ اللهاية قد يكون له تأثير سلبي على نطق الطفل.

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