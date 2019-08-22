احذري منها .. ٣ أضرار لا تتوقعينها لاستخدام طفلك اللهاية

اعتادت الكثير من الأمهات على إلهاء أطفالهن باللهاية " السكاتة" ، في الشهور الاولى من عمره، لكن بعض الأطباء يحذرون من إفراط الطفل في استخدام اللهاية ، وتترك بعض الأمهات أطفالهن يستخدمن اللهاية حتى عام ونصف أو عامين ، لكن بمجرد بلوغ الطفل ٦ اشهر ويبدأ في تناول بعض الأطعمة يجب أن تمنع الام طفلها من استخدام اللهاية.



أضرار استخدام طفلك لـ اللهاية :



1- تسبب مشاكل الأذن:

وفقا لإحدى الدراسات ، فإن الأطفال الذين يستخدمون اللهايات يكونون عرضة للإصابة بالتهابات الأذن المتعددة أكثر من الأطفال الذين لا يستخدمونها.



2- تسبب مشاكل بالأسنان :

فقد يتسبب الاستخدام المفرط لـ لهاية الأطفال في مشاكل بالأسنان، فقد تميل الأسنان الأمامية او السفلية لطفلك نتيجة الضغط بالأسنان على اللهاية.



3- تؤثر على نطق الطفل :

في الشهور الأولى من عمر الطفل، يحاول أن يردد أي صوت أو كلمات حتى عامه الثاني، لكن الاستخدام المفرط لـ اللهاية قد يكون له تأثير سلبي على نطق الطفل.