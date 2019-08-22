شاهد.. أحدث ظهور لـ هبة مجدى على انستجرام

نشرت الفنانة هبة مجدى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "
وظهرت الفنانة هبة مجدى فى الصورة بإطلالة مميزة ؛ مرتديه تيشرت اسود و بتسريحة شعر بسيطة.
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
حد ياخد قلب حد كده -- منور دائما يارب - قلبيى
ويذكر ان الفنانة هبة مجدى شاركة فى بطولة مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخرانى وتجسد هبة مجدي دور الابنة الصغرى للملك لير "كورديليا".
وظهرت الفنانة هبة مجدى فى الصورة بإطلالة مميزة ؛ مرتديه تيشرت اسود و بتسريحة شعر بسيطة.
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
حد ياخد قلب حد كده -- منور دائما يارب - قلبيى
ويذكر ان الفنانة هبة مجدى شاركة فى بطولة مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخرانى وتجسد هبة مجدي دور الابنة الصغرى للملك لير "كورديليا".