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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ هبة مجدى على انستجرام

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:43 م
هبة مجدى
هبة مجدى
القسم الميدانى
نشرت الفنانة هبة مجدى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "


وظهرت الفنانة هبة مجدى  فى الصورة بإطلالة مميزة ؛ مرتديه تيشرت اسود و بتسريحة شعر بسيطة.


وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

حد ياخد قلب حد كده -- منور دائما يارب - قلبيى


ويذكر ان الفنانة هبة مجدى شاركة فى بطولة مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخرانى وتجسد هبة مجدي دور الابنة الصغرى للملك لير "كورديليا".
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🧘‍♀️👌

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