شاهد.. أحدث ظهور لـ هبة مجدى على انستجرام

نشرت الفنانة هبة مجدى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "وظهرت الفنانة هبة مجدى فى الصورة بإطلالة مميزة ؛ مرتديه تيشرت اسود و بتسريحة شعر بسيطة.وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :حد ياخد قلب حد كده -- منور دائما يارب - قلبيىويذكر ان الفنانة هبة مجدى شاركة فى بطولة مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخرانى وتجسد هبة مجدي دور الابنة الصغرى للملك لير "كورديليا".