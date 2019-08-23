إنجي وجدان تقصف جبهة ريهام سعيد بعد التنمر على المصابين بالسمنة

نشرت الفنانة إنجي وجدان مقطع فيديو عبر يوتيوب، ردت من خلاله على تصريحات المذيعة ريهام سعيد، التي سخرت وتنمرت على أصحاب السمنة خلال حلقة برنامجها عبر قناة الحياة الفضائية.



وقالت وجدان في الفيديو، إنها ليس من عادتها أن تهاجم أحد أو تسيء لأحد، وأنها تعاطفت مع ريهام سعيد خلال فترة مرضها الأخيرة، موجهة اللوم عليها بعد تنمر الأخيرة على أصحاب السمنة، وسخريتها منهم في حلقة متلفزة.



وتابعت أن المشكلة ليست في الوزن والشكل لأن هناك أشخاص أصيبوا بالسمنة نتيجة مرض أقعدهم أو دواء تسبب في زيادة وزنهم أو غدد تفرز هرمونات في جسمهم، مشيرة أن المشكلة ليست في الأكل وعدد الأطباق التي يتناولها الفرد خلال اليوم.



وأشارت إلى أن السمنة ليست معيارا للشكل، فهناك سمان أجمل من نحاف، لافتة إلى أن زوجها نحيف وهي سمينة ولم ينظر إلى هذا الأمر أو اهتم به.



وأضافت إنجي وجدان أنها رياضية وكانت صاحبة جسم رشيق ووزن مثالي، وأصيبت بالسمنة فجأة في الوقت الذي كانت تحافظ فيه على الرياضة، ثم خسرت جزء من وزنها، مؤكدة أن السمنة ليست مقياس لعدم التريض.



وشددت على دورها في إعطاء الناس أمل في الحياة بدلا من إحباطهم وإصابتهم بالكآبة، مؤكدة أنها تمارس حياتها دون أي عائق، واستنكرت وصف ريهام سعيد أصحاب السمنة بالموتى.



وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد هاجمت في برنامجها المقدم علي قناة الحياة أصحاب السمنة قائلة "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر».. بتلك الكلمات طلت الإعلامية ريهام سعيد على جمهورها، لكن لم يقتصر صداها على متابعي برنامجها، فقد اعتبرها الكثيرون أنها بمثابة إهانة وسخرية من أصحاب السمنة والوزن الزائد حتى وصل الحال إلى وصفها لهم بأنهم عبء على الدولة.