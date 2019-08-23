تأجيل معرض القاهرة الدولي للسيارات اوتوماك فورميلا 2019

أعلنت شركة إنفورما للمعارض عن تغيير موعد الدورة السادسة والعشرين لمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" الذي كان من المُقرر إقامته في 18 سبتمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية EIEC إلى17 ديسمبر 2019 .



وأضافت الشركة المنظمة أن تغير ميعاد إقامة المعرض جاء لضمان توافر العديد من الطرازات الجديدة والتي تؤثر وصولها بالعديد من المتغيرات في آليات استيراد السيارات فى مصر, وحرصا منهم لتوفر تجربة فريدة ومميزة لجميع الأعمار والأذواق .



وأوضحت الشركة المنظمة أن اختيار الموعد الجديد ياتى من مبدأ تقديم فرصة متساوية للشركات كافة في الوصول لأفضل نتيجة والاستفادة من الوجود في الحدث الأكبر والأهم في عالم صناعة السيارات في مصر .



وأكدت الشركة أنها تعد لرواد المعرض مفاجئة جديدة من نوعها بالتنسيق مع الشركات المشاركة بتنظيم أول منطقة مُخصصة للزائرين تجربة قيادة الطرازات الجديدة حيث سيكون باستطاعتهم التفاعل مع السيارات بأنفسهم وبصورة أكثر فاعلية من أي وقت مضى.



وتابعت أنه سيتم تنظيم أنشطة أخرى تضمن توفير تجربة مُمتعة لجميع أفراد الأسرة الزائرة للمعرض، واستكمالًا لرؤية إدارة المعرض سيتم التنسيق لاستضافة عدد من الضيوف المميزين في قطاع السيارات والعديد من المفاجئات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

