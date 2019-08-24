تعرف على حقيقة شائعة انتهاء لاندكروزر في الولايات المتحدة

ردّت شركة تويوتا على شائعة إنهاء موديل لاندكروزر في أمريكا بحلول 2022 بعد معاناة السيارة من ضعف مبيعاتها مقارنة بالموديل المقابل لها من لكزس فى الفترة الأخيرة.





وقالت الشركة فى بيان لها إن "لاندكروزر هي موديل أيقوني عالمي يجسد سمعة تويوتا للموثوقية والتحمل والكفاءة.. لا يمكننا التعليق على منتج مستقبلي، ولكن نؤكد أنه لا يوجد قرار بتوقف مبيعات لاند كروزر للوقت الحالي”.





وتصل مبيعات لاندكروزر فى الولايات المتحدة سنويا إلى ما يقرب من 270 مليون دولار بموجب بيع 3000 نسخة لها، لذلك قرار سحب هذا الموديل من الولايات المتحدة سيكون صعب للغاية .



