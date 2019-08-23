موجة سخرية على السوشيال ميديا بعد رحيل Spider Man عن Marvel

حالة كبيرة من الجدل أحدثها Spider Man على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أخبار حول رحيله عن عالم Marvel السينمائي، الأمر الذي يشكل خطرًا حول مصير الشخصية السينمائية الأشهر عالميًا، التي جذبت أنظار الملايين نحوها.



وتفاعل الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع شخصية الرجل العنكبوت Spider Man، التي أصبحت مهددة بالرحيل مع باقي شخصيات أخرى كان لها مكان في قلوب المشاهدين، فانتشرت صور ساخرة على السوشيال ميديا لـ Spider Man يمشي بجوار مجموعة Power Rangers الشهيرة، التي انتهت أيضًا.



رحيل Spider Man عن عالم مارفل Marvel

اصطدم عشاق ومحبو شخصية spider man، بخبر أحبط آمالهم الساعات الأخيرة، حيث رحل spider man مع عالم Marvel، الذي عرف بأفلامه التشويقية التي ينتظرها الملايين حول العالم وتحقق أفلامها أعلى الإيرادات في السينما، حيث حقق فيلم spider man والذي جسد شخصيته الممثل توم هولاند "Far from Home"، مع عالم Marvel، أكثر من مليار دولار، حتى انضم أخيرا لمجموعة Avengers، لينتهي مشوار spider man القصير مع عالم Marvel.



أسباب رحيل Spider Man عن عالم مارفل Marvel

بدأت المشكلة بين شركة ديزني Disney، وSONY Pictures، المالكة لحقوق شخصية spider man السينمائية، عقب انتهاء عقد الأفلام بينهما، والحاجة لتجديده، حينها طلبت شركة Disney تغيير الصفقة، بحيث تشارك في تمويل جميع أفلام Spider Man المستقبلية لتصبح نسبتها 50% بدلا من 5٪ الحالية، كما طلبت Disney تمديد العقد ليشمل جميع الأفلام الأخرى مثل Venom 2 وMorbius القادمة.



في عام 2015، توسطت Marvel وSony لترتيب مشاركة الحقوق الخاص بهما، مما يعني إمكانية ظهور Spider Man في أفلام Avengers، وبذلك فإن الانقسام يمثل أزمة كبيرة للتخطيط لكلتا الشركتين، حيث ظهر الرجل العنكبوت الهولندي في خمسة أفلام من Marvel Cinematic Universe حتى الآن، وبعيدا عن الصفحة الرئيسية عن قصة Avengers الرئيسية.



واعتبر جمهور Spider Man تلك الأزمة بمثابة دفن للشخصية التي يقدمها توم هولاند، استكمالا لمسيرة آخرون من قبله جسدوا تلك الشخصية التي ابتدعها الكاتب ستان لي والفنان ستيف ديتكو منذ ستينيات القرن الماضي، ولكن بذلك الخلاف ينطفئ بريق Spider Man، التي لمعت أكثر في أفلام Disney وعالم Marvel ، حيث لم يحقق Spider Man نفس الايرادات مع شركة Sony في فيلم Homecoming الذي لم يصل للمليار كما حدث مع Disney.