ادوية علاج المرارة .. قبل ماتشيلها .. اعرف افضل طرق علاجها



توجد عدة طرق لعلاج المرارة بدون ادوية فى المنزل ولكنها غير كافية بمفردها فلابد من استشارة الطبيب المختص وتحديد الطريقة المناسبة وتمثل علاجات المرارة بدون ادوية كنوع من الاسعافات الاولية قبل اللجوء للطبيب او علاج تكميلى بعد تناول الادوية والعقاقير الطبية لاكتمال مرحلة التعافى.



ولكن قبل البدء فى هذه العلاجات قد تحتاج إلى إجراء فحوصات للتأكد من أن الألم ناتج عن هجوم المرارة، وتشمل هذه: الموجات فوق الصوتية، والأشعة السينية في البطن، والاشعة المقطعية، واختبار وظائف الدم في الكبد، والموجات فوق الصوتية في البطن هي الطريقة الأكثر شيوعًا والأسرع.



- حصوات المرارة يمكن أن تكون وراثية، ومع ذلك ، يمكنك إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة لتقليل مخاطر الاصابة بـ حصوات المرارة وهجماتها المؤلمة.



- فقدان الوزن: إن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة به، هذا لأنه يمكن أن يجعل الصفراء الخاصة بك أكثر ثراء في الكوليسترول.



- ممارسة الرياضة والتحرك. نمط الحياة غير النشط أو قضاء الكثير من الوقت في الجلوس يزيد من مخاطرك.



- تحقيق نمط حياة أكثر توازنا ببطء. فقدان الوزن بسرعة كبيرة يزيد من خطر حصوات المرارة، يحدث هذا لأن فقدان الوزن بسرعة يجعل الكبد يصنع المزيد من الكولسترول. تجنب محاولة بدعة الوجبات الغذائية ، وتخطي وجبات الطعام ، وأخذ مكملات فقدان الوزن.



- التزم بحمية صحية يومية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لانقاص وزنه بأمان حيث ان اتباع نظام غذائي للمساعدة على منع حصى في المرارة يشمل تجنب الدهون غير الصحية والأطعمة السكرية أو النشوية بجانب تناول المزيد من الأطعمة التي تساعد على خفض الكولسترول، ويشمل ذلك الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل: الخضروات الطازجة والمجمدة والفواكه الطازجة والمجمدة والمجففة وخبز الحبوب الكاملة والمكرونة وأرز بني وعدس وفاصوليا والكينوا.



ادوية علاج المرارة بالاعشاب



الاعشاب من الوسائل المستخدمة فى الطب القديم لـ علاج المرارة وغيرها من الامراض ولكن دورها حاليا يعد تكميليا فهى تساعد فى سرعة الشفاء وتلافي الأعراض خاصة فى مسألة التهاب المرارة أو حصوات المرارة فلابد من علاجها .



ومن اهم الاعشاب التى تساعد فى علاج المرارة هى الكركم حيث انه من اقوى مضادات الالتهاب ويحتوى على مادة الكركمين التى تدخل فى تكوين عدد من الادوية المختلفة ، والشاى الاخضر فهو من اقوى مضادات الاكسدة القادرة على علاج مشاكل عديدة فى الجسم كله كما يساعد على تقليل الكوليسترول الذى يزيد من مشاكل المرارة، وزيت الزيتون المتعدد الاستخدامات الطبية ايضا فهو يساعد فى تظهير الجسم وتقوية المناعو و تفتيت حصوات المرارة.



طرق علاج المرارة



لا تقتصر طرق علاج المرارة على الطرق الطبيعية والادوية بل هناك طرق العلاج الجراحية التى يتم اللجوء لها فى حالات بعينها اهمها فى حالة عدم نجاح الادوية والاعشاب والطرق الطبيعية فى علاج المرارة وآلامها أو التعرض لهجمات متكررة، والعلاجات الجراحية للمرارة متعددة وليست واحدة كما يعتقد البعض.



استئصال المرارة: هذه العملية عبارة عن جراحة تزيل المرارة بأكملها. يمنعك من الإصابة بحصى المرارة أو هجوم المرارة مرة أخرى.

ستحتاج إلى بضعة أيام إلى بل قد تصل إلى بضعة أسابيع للتتمكن من التعافي من أثار الجراحة، ويمكن إجراء عملية المرارة من خلال جراحة ثقب البطن أو الجراحة المفتوحة.



التنظير البطني الوراثي بالمنظار (ERCP). في ERCP : ستكون نائما تحت التخدير وسوف يمر الطبيب بنطاق رفيع ومرن بكاميرا عليه عبر فم حتى فتح القناة الصفراوية، ويمكن استخدام هذا الإجراء لإيجاد وإزالة حصوات المرارة في القناة.، ولا يمكن إزالة الحصوات الكبيرة في المرارة. ستحتاج إلى القليل من وقت التعافي.



عن طريق الفم أنبوب المرارة:





هذه عملية جراحية لتصريف المرارة يتم اجراؤها تحت تخدير عام ، يتم وضع أنبوب في المرارة من خلال قطع صغير في المعدة، وتساعد صور الموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية على توجيه الجراح، والأنبوب متصل بكيس.

العقاقير الطبية والأدوية من اهم طرق علاج التهاب المرارة حيث ان العلاجات الطبيعية يقتصر تأثيرها على تحجيم الأعراض وجعلها أقل شدة وعلاج آلام المرارة الشديدة وما يترتب عليها من أضرار تؤثر على الجسم كله.والمرارة احد اعضاء جسم الانسان توجد فى منطقة البطن وتحديدا اسفل الكبد مباشرة وهى المسئولة عن تخزين العصارة الصفراوية التي تساعد الجسم على هضم الدهون.ادوية علاج المرارةعلاج المرارة بالادوية يعتمد على تقنيتين اساسيتين هما اعطاء ادوية لتخفيف الالم و ادوية اخرى لمحاربة ومنع العدوى وأدوية مضادة للغثيان للمساعدة في تخفيف الأعراض، وب فان هذا يترتيب عليه ضرورة استشارة الطبيب الدواء قادر على تخفيف الالم.ووفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday" قبل اعطاء الادوية السابقة لمريض التهاب المرارة يجب أن يقوم بالصوم أولا لتخفيف الضغط على المرارة الملتهبة ، واعطاء السوائل في الوريد تحت اشراف طبى لمنع حدوث الجفاف .يحتاج المصاب بأي من أنواع التهاب المرارة إلى العلاج في المستشفى ليحصل على الرعاية اللازمة والسيطرة على الأعراض وتقليل الالتهابات في المرارة، وفى اغلب الحالات يظهر تحسن فى الأعراض في غضون يومين.ومن اشهر ادوية علاج المرارة عقار يسمى حامض أورسوديوكسيكوليك ، ويسمى أيضًا أورسيديول (Actigall ، أورسو) يأخذ عن طريق الفم يساعد على إذابة حصوات المرارة في الكوليسترول، قد يكون ذلك مناسبًا لك إذا اختفى ألمك من تلقاء نفسه أو إذا لم تكن لديك أعراض. إنه يعمل على عدد صغير من حصوات المرارة التي يتراوح حجمها من 2 إلى 3 ملليمترات فقط.قد يستغرق هذا الدواء عدة أشهر للعمل ، وقد تحتاج إلى تناوله لمدة تصل إلى عامين. يمكن للحصاة المرارية العودة بمجرد التوقف عن تناول الدواء.علاج المرارة بدون ادوية