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محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أحياء المنطقة الشرقية في جولة مفاجئة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:55 م
محافظ القاهرة يفاجئ
محافظ القاهرة يفاجئ أحياء المنطقة الشرقية
عبد العزيز جمال
أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جولة ميدانية بأحياء السلام أول والمرج وعين شمس والزيتون في إطار جولاته المفاجئة للأحياء.

وجاءت جولة المحافظ للوقوف علي حالة النظافة بها ورفع الاشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة.

وأشاد المحافظ بمستوى المتابعة اليومية للواء أشرف بهجت في مجال رفع الاشغالات واعادة الانضباط ، وكذلك التلاحم مع المواطنين.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة علي مدار اليوم وعدم السماح بوجود أي تراكمات أو مخلفات وازالتها أولا بأول.

كما أكد كذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وتكثيف الحملات لرفع الاشغالات صباحا ومساء لرفع الباعة الجائلين وتطبيق القانون عليهم بكل حزم وخاصة علي المحاور الرئيسية والميادين.

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