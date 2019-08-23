تغذية الطفل في الشهر الرابع .. هذه الأطعمة فقط مسموح بها..شاهد



يعتبر من الفواكه طيبة المذاق وذات قوام كريمي يسهل من عملية البلع إلى جانب قيمته الغذائية العالية، فهو أقرب إلى الأغذية المعلبة التي يطعم بها الأطفال في هذا العمر.



التفاح:



أما التفاح فهو من الفواكه المرشحة بقوة لإدخالها إلى النظام الغائي لتعذية الأطفال في الشهر الرابع، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر العذائي أهمها الحديد، بالإضافة إلى الألياف، وسهولة هضمه وإعداده.



الموز:



من الفواكه المفيدة للأطفال في هذا العمر لما يحتويه من فيتامين C، وفيتامين B6، وفيتامين B2، بالإضافة إلى غنائه بالبوتاسيوم والألياف.



ثانيًا: الخضراوات لـ تغذية الطفل في الشهر الرابع



البازلاء:



العنصر الأول من الخضراوات التي يجب إدخاله إلى الأطفال فهي من الخضراوات المفيدة سهلة الهضم، ولكن يجب أن يتم تزال القشرة الخارجية أثناء إعدادها حتى يكون قوامها لين وناعم عند هرسها.



البطاطس:



كما تعتبر البطاطس من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية، وكذلك لاحتوائها على نسبة من الألياف، ويتم تقديمها للطفل من خلال سلقها، ثم هرسها.



ثالثًا: النشويات والحبوب لـ تغذية الطفل في الشهر الرابع



الأرز:



الأرز البني من الأطعمة المفضلة لتقديمها للطفل في الشهر الرابع، وعلى الأم طهيه وهرسه، وإطعامه الطفل به كوجبة غذائية مفيدة ومتكاملة.



الشعير:



كما يمكن إدخال الشعير إلى نظام تغذية الطفل في الشهر الرابع لأنه سهل الهضم و يحتوي على ما كل يحتاجه الطفل من مواد غذائية.



الشوفان:



الشوفان من العناصر الغذائية التي تتمتع بنسبة عالية من الألياف، والكالسيوم، والبروتين، لذا فهو مفيد للأطفال.



نصائح عند إعداد نظام تغذية الطفل في الشهر الرابع:



- احرصي على تقديم الحليب كامل الدسم للطفل في هذه المرحلة العمرية وحتى يتم عامين.



- عند إدخال أي من الأطعمة للنظام الغذائي لطفلك ذي الأشهر الأربعة قدميه له لمدة 3 أيام ولاحظي تأثيره عليه.



- استشيري الطبيب قبل الشروع في إطعام طفلك، قد يكون طفلك لديه حساسية من أطعمة معينة.

مع إتمام الطفل للشهر الرابع تبدأ الأمهات في التفكير في الأطعمة التي يجب إدخالها إلى نظام تغذية الطفل في هذه المرحلة العمرية كي تزيد من قوة صحته الجسدية والعضلية وكذلك تكوينه العقلي، فالتركيز على تغذية الطفل في الشهر الرابع من الأمور الهامة التي تبنى عليه صحته في المستقبل.مع بداية دخول الطفل في الشهر الرابع من عمره، تكون هي البداية أيضًا لإدخال الأطعمة له جنبًا إلى نب مع الرضاعة، فلا يصح أن يدخل الطعام إلى نظام تغذية الطفل في الشهر الرابع والاستغناء عن الرضاعة، وليس معنى ذلك أن كل أنواع الخضراوات والفاكهة والأجبان يصح للأطفال في هذا السن أن يتناولونها، فهناك فواكه محددة وكذلك خضراوات لتلك المرحلة.من الضروري القيام بسلق الفواكه وهرسها قبل تقديمها إلى طبق الطفل، وذلك حتى تكون سهلة وسلسة البلع، ومن الفواكه المسموح بها لتغذية الطفل أبن الـ 4 أشهر: