رشوان توفيق يكشف علاقته بالإمام الشعراوي ..فيديو

كشف الفنان رشوان توفيق،علاقته بإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه قائلأ: أن العلاقة بدأت من الإمام الوزير أحمد عبدالله طعيمة والإقتصادي عبدالله سلام .



أضاف رشوان ، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية « إم بي سي مصر»، أنه فوجئ مانشيت كبير في جريدة الأخبار علي لسان الشيخ الشعراوي نصه «برافو يارشوان»، موضحًا انه عقب ذلك قام بزيارة الي منزله ليجد شخص في منتهي البساطة .



تابع قائلًا: كان دائم الابتسامة والضحك مع الحضور ، هذا بالإضافة الي المترددين الي الإمام شخصيات محبة للغاية وتعشق هذا الرجل.



وأكد الفنان رشوان توفيق،أن الإمام الشعراوي أخبره أنه كان يغمض عينه في مشهد الإعدام بأحد الأعمال الفنية عقب ذلك قام بإعطائي "عباية " قيمة للغاية.