أولهم الخطيب وآخرهم أزارو.. حسين الشحات ينضم إلى قائمة أصحاب هاتريك في مشاركات الأهلي الأفريقية

الهاتريك الأول لمحمود الخطيب عندما واجه الأهلي فريق ديناموز هراري، بطل زيمبابوي، لحساب دور الـ١٦ من دوري الأبطال نسخة ٨٣ وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.



وعاد محمود الخطيب من جديد لتسجيل ثاني هاتريك في بطولة الكؤوس الأفريقية عام 1985 عندما قابل فريق دراجونز البنيني في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-صفر.



وكان الـ هاتريك الثالث في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1987 في شباك ليوبار الكيني، في المباراة التي شهدت اكتساح الأهلي لبطل كينيا بنتيجة 6-صفر.



زكريا ناصف



زكريا ناصف، كان ثاني اللاعبين في تاريخ الأهلي الإفريقي تسجيلا للهاتريك بعدما أحرز ناصف هاتريك في شباك كانون ياوندى، في مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1983، في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-صفر.



حسام حسن



حسام حسن ثالث اللاعبين الذين نجحوا في تسجيل “هاتريك” بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك ماجى ماجى التنزاني، في ذهاب الدور الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1999.



خالد بيبو



خالد بيبو، رابع لاعب من الأهلي ينجح في هز شباك المنافس في ثلاث مناسبات ” هاتريك” وكان ذلك في شباك صن داونز بطل جنوب أفريقيا في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة ٢٠٠١، وفاز الأهلي بثلاثية دون رد.



محمد أبو تريكة



محمد أبو تريكة، هداف الأهلي التاريخي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا كان خامس لاعب يسجل ثلاثة أهداف هاتريك بعدما نجح في تحويل تأخر الأهلي أمام الملعب المالي بهدف إلى الفوز بنتيجة ٣-١ في إياب دور الـ١٦ لدوري الأبطال عام ٢٠١٢ .



وليد أزارو



سادس لاعب في القائمة المهاجم، وليد أزارو، والذي نجح في تسجيل الهاتريك في شباك النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال نسخة ٢٠١٧ في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة ٦-٢.



حسين الشحات



أصبح حسين الشحات سابع لاعب يسجل هاتريك للأهلي في بطولات إفريقيا بعدما فعلها مساء اليوم في شباك بطل جنوب السودان.

نجح حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل 3 أهداف “هاتريك” في شباك «اطلع بره» بطل جنوب السودان في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة ٩-صفر، في أكبر فوز للفرق المصرية في البطولات الإفريقية.وتمكّن حسين الشحات من تسجيل اسمه في قائمة اللاعبين الذين تمكنوا من تسجيل “هاتريك” بقميص النادي الأهلي في البطولات الإفريقية.ويعدّ حسين الشحات سابع لاعب في تاريخ الأهلي يتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” في البطولات الإفريقية.محمود الخطيبالبداية مع محمود الخطيب، الرئيس الحالي للنادي الأهلي، والهداف التاريخي للفريق في البطولات الإفريقية، برصيد ٣٧ هدفًا وصاحب الثلاثيات في مباراة واحدة “هاتريك” بعدما فعلها بيبو في ٣ مناسبات على مدار مسيرته القارية مع النادي الأهلي.كان