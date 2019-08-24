ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك قورة فى أحدث ظهور على البحر فى الساحل الشمالى

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:23 ص
ملك قورة
ملك قورة
نبيل العدوى
نشرت الفنانة ملك قورة صورة جديدة لها على صفحتها بموقع انستجرام على شاطئ البحر بالساحل الشمالى، وعلقت عليها قائلة : وقت الصيف.

وشاركت قورة في عملين أثناء السباق الرمضاني الماضي، من مخلال مسلسل "سوبر ميرو"، بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، كريم عفيفي.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان.

وشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.



View this post on Instagram

Summer days ☀️🌊

A post shared by Malak Koura | ملك قوره (@malak_koura) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمع إلى دندنة سهر الصايغ فى الجيم.. فيديو

نرمين ماهر تشعل انستجرام فى إحدى المدن الأوروبية.. فيديو

بـ إطلالة مبهجة.. سهر الصايغ تخطف الأنظار

ترشيحاتنا

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة رامي ربيعة

مصرع طفلة وإصابة 4 إثر حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية

دينا الشربينى ببطن مكشوف مع عمرو دياب فى فرح بالساحل الشمالى.. فيديو

حكم الوضوء من مياه الصرف المعالجة بالليزر

ولي عهد النرويج يتعرض لموقف محرج من محجبات داخل مسجد.. صور

حوادث فشنك.. مصطفى بكري يحذر السائقين من شارع فيصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يتألق فى حفله بمحكى القلعة.. صور

على أوتار الهارب ونفخات الفلوت.. ليلة سيمفونية في القلعة بحضور البسطاء

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا