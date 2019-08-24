ملك قورة فى أحدث ظهور على البحر فى الساحل الشمالى

نشرت الفنانة ملك قورة صورة جديدة لها على صفحتها بموقع انستجرام على شاطئ البحر بالساحل الشمالى، وعلقت عليها قائلة : وقت الصيف.وشاركت قورة في عملين أثناء السباق الرمضاني الماضي، من مخلال مسلسل "سوبر ميرو"، بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، كريم عفيفي.مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان.وشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.