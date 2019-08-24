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رياضة

الزمالك وديكاداها .. 15 دقيقة الأبيض يسيطر دون إحراز أهداف

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:26 م
الزمالك وديكاداها
الزمالك وديكاداها
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث أول 15 دقيقة من الشوط الأول من المباراة التي تقام بين فريقي الزمالك ومنافسه ديكاداها الصومالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

سيطر الزمالك على أجواء المباراة من ضربة البداية وتمكن من الوصول إلى منطقة الجزاء أكثر من مرة عن طريق المهارة المميزة للاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، وفرجاني ساسي صاحب اللمسات السحرية ولكن دون إحراز أي أهداف. 

وحاول فريق ديكاداها الاحتفاظ بالكرة عدة مرات، ولكن لم يتمكن من الاحتفاظ بها أكثر من دقيقة، وانحصرت المباراة في منطقة جزاء الفريق الصومالي. 

دخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: 
فى حراسة المرمي : محمد ابو جبل 
في خط الدفاع : حازم امام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - عبد الله جمعة
في خط الوسط : محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - اشرف بن شرقي 
في خط الهجوم : مصطفي محمد 

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