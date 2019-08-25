الماء للتخسيس السريع بأقل مجهود تعرفى كيف







كذلك إن احتفاظك بزجاجة ماء دائمًا سيسهل عليك شرب المزيد من الماء. اشترى زجاجة قابلة لإعادة الملء واحافظ عليها في متناول يديك عندما تكون في المنزل أو في العمل..



إن شرب الماء لإنقاص الوزن هو أحد أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها في إنقاص الوزن. أظهرت الدراسات أن مياه الشرب تزيد من معدل الأيض لديك ، وتحسن معدل حرق الدهون.



وإذا لم يكن ذلك رائعًا بدرجة كافية ، فإن شرب الماء قبل الوجبة يمكن أن يساعدك أيضًا على الشعور بالرضا وتناول كميات أقل والحد من الانتفاخ.



الماء للتخسيس ومحاولة التخلص من السموم



يساعد الماء على الهضم وسرعة فقدان الوزن وامتصاص العناصر الغذائية واستبدل المشروبات المحلاة بالماء. بدلًا من شرب الصودا أو غيرها من المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية



ويجب تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل الفواكه والخضروات مثل البطيخ والفراولة والكوسة والخوخ والطماطم والقرنبيط والأناناس والباذنجان أو البروكلي.



الماء للتخسيس ومساعدة عضلاتك على الأداء بشكل أفضل



إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء أثناء النشاط البدني فلن تستطيع فقدان الوزن لذلك عندما تمارس الرياضة وتعرق ، تأكد من شرب الكثير من الماء لحمايتك من الجفاف وقيام جسمك بالاداء يشكل أفضل



الماء للتخسيس و زيادة وظائف المخ



يتكون دماغك في الغالب من الماء وهو شديد الحساسية للجفاف. أظهرت الدراسات أنه حتى الجفاف الخفيف (1-3٪) يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الذاكرة ومشاعر القلق. ( 6 )



في دراسة أخرى ، أثر فقدان السوائل بعد التمرين سلبًا على الحالة المزاجية وتركيز المشاركين في الدراسة ، وزاد من كمية الصداع التي يتعرض لها الأشخاص.



يمكن أن يتسبب نقص تناولك للماء فى إصابتك بالجفاف الصداع والصداع النصفي.



الماء للتخسيس وتقليل إصابتك بالصداع



تناول الماء يساعد في منع وعلاج الصداع وخاصة الصداع النصفي.لذا في المرة القادمة التي تواجه فيها صداعًا ، حاول شرب كوب طويل من الماء البارد



الماء للتخسيس ومحاربة الإمساك



عدم شرب الكثير من الماء يصيبك بالإمساك والإصابة بالإجهاد يمكنك تناول مزيج الليمون والخيار فهو يقلل شعورك بالانتفاخ ويخلصك من الصداع كذلك شرب الماء يساعد على التخلص من السموم من الكليتين.



يزيد تناول السوائل العالية من كمية البول التي تمر عبر الكليتين ، مما يساعد على طرد السموم منها ودعم وظائف الكلى الطبيعية.

كما أنه يساعد على منع تراكم المعادن التي يمكن أن تتحول إلى حصوات الكلى.



الماء للتخسيس ومحاربة التجاعيد



قلة تناول الماء يصيبك بتجاعيد البشرة ويمنحك بشرة أقل إشراقا كذلك يساعد الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية، فتعد بشرتك هي أكبر عضو في جسمك، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحكم في درجة حرارة جسمك من خلال التعرق. نظرًا لأن جسمك يولد الكثير من الحرارة من خلال عمليات التمثيل الغذائي ، فمن المهم أن يكون قادرًا على تنظيم درجات الحرارة بشكل صحيح.

تناول الماء طوال اليوم يمكن أن يساعد في منحك الشعور بالشبع واستهلاك كميات أقل من السعرات الحرارية بشكل يومي والمساعدة في تخفيف الوزن.إذا كنت لا تستمتع بمياه الشرب يمكنك إضافة المنكهات مثل شرائح الليمون أو النعناع مثلا لمذاق يحفزك على تناوله ومحاولة ضبط المنبه لتذكيرك بأن يكون لديك الماء طوال اليوم والحصول على عادة مياه الشرب بشكل منتظم.