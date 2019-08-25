الماء للتخسيس فى أسبوع .. رجيم نتائجه لن تتوقعيها

الماء للتخسيس فى أسبوع هو ما تبحث عنه الكثير من النساء لكن هل حقا شرب الماء الساخن يؤدي إلى تخفيف الوزن؟ وما هى الفوائد الصحية للمياه الساخنة لتخفيف الوزن وتعزيز عملية الأيض وإنقاص الوزن .. فهل يمكن إستخدام الماء للتخسيس فى أسبوع بدون رجيم قاسى؟

يمكنك بالفعل إستخدام الماء الماء للتخسيس فى أسبوع فهو يحرق الدهون في البطن إذا تم تناوله في درجة الحرارة المناسبة وفي الوقت المناسب وبالكمية المناسبة ولكن يجب التوقف عن الكثير من العادات السيئى التى تسبب زيادة الوزن أيضا ..





رجيم الماء السريع





يساعد إستخدام حمية الماء الساخن فى أسبوع في تحطيم جزيئات الدهون في نظامك الغذائي بشكل أسرع ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن و علاج الجلد الجاف وعلاج الإمساك أيضًا.





يجب ألا يكون الماء ساخنًا لدرجة أنه يحرق فمك ولكن يجب أن يكون دافئًا مع الحفاظ على درجة الحرارة المثلى التي يمكن أن يتحملها جسمك.





مع العلم أنه عندما تبدأ لتضمين الماء الساخن في نظامك الغذائي ، فهذا ليس بالأمر السهل يجف فمك وقد تشعر بالتوتر أثناء تناول كوب الماء الساخن. ولكن مع استهلاك المنتظم ستجد براعم الذوق والحلق يعتادون عليه.





يمكنك تطبيق حمية الماء للتخسيس فى أسبوع حيث يتعين عليك شرب كوب من الماء الدافئ في الصباح وكوب آخر من الماء الدافئ قبل الوجبة





يساعدك الماء الدافئ وفقا لموقع " truweight " على رحلة إنقاص وزنك ولكن عند تطبيق تلك الحمية عليك التأكد من أن درجة حرارة الماء لا تتجاوز 50 درجة مئوية و التأكد قبل شرب الماء الساخن من أن درجة حرارة الماء ليست أكثر من اللازم ، خشية أن تحرق فمك أيضا ، لا ينبغي أن تكون درجة حرارة الماء أقل حيث لا يكون لها التأثير المطلوب.





استخدام الماء الساخن للتخسيس فى أسبوع أمر يمكن الوصول إليه لان الماء يسرع خطة فقدان الوزن الخاصة بك ويساعد حميتك للعمل بشكل أكثر فعالية ولكن يجب التخلى عن العديد من العادات الغذائية السيئة مثل تناول وجبة العشاء فى وقت متأخر والتوقف عن تناول الدهون والكربوهيدرات والسكريات والإكثار فى المقابل من تناول الفواكه والخضراوات ..





التخسيس بالماء والليمون





إضافة الليمون إلى الماء الساخن في الصباح الباكر يزيد فعالية خطة إنقاص الوزن ويساعدك على إنقاص وزنك بشكل أسرع.

بخلاف الليمون ، يمكنك أيضًا إضافة شرائح الخيار أو أوراق النعناع أو الزنجبيل المبشور. فقط أضفهم إلى كوب من الماء في الليل نفسه حتى تتسرب العصائر إلى الماء.





أفضل وقت لشرب الماء للتخسيس





3 نصائح الموصى بها لاستخدام الماء الساخن للتخسيس فى أسبوع فإن نظام Hot Water Diet المثالي يتطلب منك أن تتناول كوبًا من الماء الساخن (الذي تبلغ درجة حرارته حوالي 50 درجة مئوية) مباشرة بعد الاستيقاظ بعد ذلك تابع النصائح المقدمة وشاهدى الفرق بنفسك.





-اقضي عشر دقائق على الأقل في شرب هذا الماء الساخن للحصول على أفضل النتائج.





-بالإضافة إلى شرب الماء الساخن لفقدان الوزن بعد الاستيقاظ ، يقال إن شرب الماء الساخن قبل وبعد الاستحمام فعال في تخفيف الوزن. أيضا ، كوب من الماء الساخن قبل الأستحمام يمكن أن يساعد في خفض مستوى ضغط الدم.





-كما أنه يسخن جسمك من الداخل ، مما يؤدي إلى تمدد نظام الدورة الدموية على سطح الجلد.





رجيم الماء الساخن





أهم نصيحة بالنسبة لك بجانب خطة Hot Water for Weight Loss هي تجنب جميع أنواع الأطعمة والمشروبات غير المرغوب فيها التي تقلل من تأثير الماء الساخن.





-يجب تجنب السكريات و الكربوهيدرات والسعرات الحرارية واتخاذ خطة الماء الساخن لتخفيف الوزن نحو النجاح.





بخلاف إستخدام الماء للتخسيس إليك فوائد أخرى للماء الساخن





بجانب فوائد الماء للتخسيس فى أسبوع يساعد الماء الساخن فى الحفاظ على ضغط الدم لدينا والحفاظ علي بشرتنا بعيدا عن الجفاف ويشفي من الإمساك.





كما أنه يحسن الدورة الدموية مما يسهل على الجسم التخلص من السموم غير المرغوب فيها وغيرها من النفايات الضارة من الجسم.

استهلاك الماء الساخن أيضا يحسن الهضم.





رجيم الماء فقط





إستخدام الماء للتخسيس فى أسبوع يجب أن يكون بجانب الحفاظ على عادات غذائية صحية أمر يجب عدم إغفاله يعزز الماء الساخن التمثيل الغذائي عن طريق زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية. عندما تشرب كوبًا من الماء الساخن فور مغادرتك السرير في الصباح ، فهذا يساعد جسمك على التعافي من فقدان السوائل التي كان جسمك يمر بها أثناء النوم. كما أنه يسخن جسمك ويبدأ الدورة الدموية في جسمك بالكامل ، مما يساعد في نهاية المطاف في إزالة السموم من الجسم.





جدول رجيم الماء





لتطبيق جدول رجيم الماء يجب الاكثار فقط من تناول الخضراروات والفوكه والبروتينات بدود دهون والتوقف عن تناول الكربوهيدرات والسكريات بجانب مممراسة الرياضة لكن لا يجب إنكار حقيقة أنه قد يكون هناك بعض السلبيات للغاية للخطة.





-تناول الماء الساخن فى مدة أقصاها 10 دقائق يعني أنك تتناول الماء الساخن وتحرق فمك والأعضاء الأخرى. أن ينفي أيضا الغرض.





-لا تشرب الكثير من أكواب الماء الساخن. حافظ على هدف بحد أقصى 5 أكواب خلال اليوم بأكمله.









رجيم الماء لانقاص الوزن فى أسبوع هل مفيد للبشرة



